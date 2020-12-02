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"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах
02 декабря 2020, 01:25 • 79 • Политика
Власти Японии выступили с протестом против размещения С-300 на Курилах. В России объяснили японцам причину размещения зенитно-ракетных комплексов на Дальнем Востоке и дали совет: "Пусть против американских баз протестуют".
Правительство Японии выразило протест против размещения Россией ЗРК С-300В4 на Курильских островах. Токио в очередной раз повторил свой тезис о "северных территориях" и заявил, что размещение там российских средств ПВО "не соответствует позиции Японии".
Российские интернет-пользователи отметили, что Россия вынуждена укреплять оборону Курил, в частности, из-за американских военных баз, которыми усеяна Япония. Поэтому в данном случае Токио следует сказать "спасибо" своим западным партнёрам. Кроме того, именно американцы во время войны сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, о чём, видимо, японцы забыли.
А пользователь с ником Ivaser отметил, что в последнее время многие иностранные державы почему-то считают своим правом указывать, как и где России вооружаться.
Отметим, что Япония по-прежнему продолжает оспаривать принадлежность четырёх остров Курильской гряды, которые отошли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Территориальный спор является главным препятствием на пути к подписанию мирного соглашения между РФ и Японией. Примечательно, что в этом году в российскую Конституцию была внесена поправка, которая на законодательном уровне делает невозможным любое отчуждение российских территорий, что автоматически ставит крест на любых попытках Японии добиться передачи Курил.
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