"Пусть против американских баз протестуют": Японцам объяснили причину появления С-300 на Курилах

Правительство Японии выразило протест против размещения Россией ЗРК С-300В4 на Курильских островах. Токио в очередной раз повторил свой тезис о "северных территориях" и заявил, что размещение там российских средств ПВО "не соответствует позиции Японии".

Российские интернет-пользователи отметили, что Россия вынуждена укреплять оборону Курил, в частности, из-за американских военных баз, которыми усеяна Япония. Поэтому в данном случае Токио следует сказать "спасибо" своим западным партнёрам. Кроме того, именно американцы во время войны сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, о чём, видимо, японцы забыли.

Они пусть протестуют против американских баз, или у них память отшибло, кто подверг их страну ядерным бомбардировкам? - пишет Якушев И. А не надо было провоцировать Россию. И если вы и ваши американские друзья не собираетесь нарушать границы, то тогда и переживать не надо. Мы не хотим, чтобы и на нас сбросили безнаказанно бомбы и ракеты, - пояснил в свою очередь Николай О.

А пользователь с ником Ivaser отметил, что в последнее время многие иностранные державы почему-то считают своим правом указывать, как и где России вооружаться.

Японцы, немцы опять хвост распустили, задирать стали. Сами вооружаются и дают нам указания, что делать, - возмущается комментатор.

Отметим, что Япония по-прежнему продолжает оспаривать принадлежность четырёх остров Курильской гряды, которые отошли к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Территориальный спор является главным препятствием на пути к подписанию мирного соглашения между РФ и Японией. Примечательно, что в этом году в российскую Конституцию была внесена поправка, которая на законодательном уровне делает невозможным любое отчуждение российских территорий, что автоматически ставит крест на любых попытках Японии добиться передачи Курил.