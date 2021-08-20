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"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза

20 августа 2021, 03:00  •  26 • Политика
Политолог и телеведущий Сергей Михеев пояснил причины притеснения русских в Средней Азии. По его словам, это происходило всегда, а после развала СССР в национальных республиках стали относиться к русским по принципу: "Пусть прислуживают или проваливают".
Сергей Михеев заявил Царьграду, что корни национальных проблем, в том числе и притеснения русских, лежат в нарезке границ бывших союзных республик. Когда они стали независимыми, государства стали строиться по национальному признаку, а русским предлагали либо "остаться в услужении, либо проваливать". Эта тенденция сохранялась все последние 30 лет.
"Первые лет 10-15 это вообще имело вид прямых гонений на русских. И посмотрите статистику, сколько там на 1991 год русских жило, а сколько живёт сейчас. И всё станет ясно. Мы просто стали обращать внимание на эти вещи. Там это было всегда в разных проявлениях. Но ничего нового в этом нет", - заявил Михеев.
Не последнюю роль в происходящих событиях в Средней Азии, по мнению Сергея Михеева, играет и экспансия тюркского мира, которую пытается продвигать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Тюркский мир в понимании Эрдогана - это практически вся постсоветская Средняя Азия, это большое количество регионов России, включая тот же самый Крым. Поэтому, когда мы заигрываем с Эрдоганом, мы должны понимать простую вещь - что на самом деле Эрдоган смотрит в нашу сторону. И, мне кажется, усиление тюркского проекта в том числе может провоцировать такую антирусскую русофобскую политику на постсоветском пространстве", - отметил Сергей Михеев.
Также политолог и ведущий Сергей Михеев заявил, что в решении вопросов притеснения русских в Средней Азии можно было бы использовать рычаги миграционной политики.
"Мы миграционную политику не используем как рычаг внешнеполитического давления. Это они нас используют, а мы их не используем ни разу. Миллионы людей работают у нас здесь, они пересылают к себе каждый день миллиарды долларов, а мы им ещё что-то должны", - отметил Сергей Михеев.

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