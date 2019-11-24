"Пусть поёт сама себе!": Пользователи Рунета призвали к бойкоту Ротару

Напомним, ранее стало известно о том, что украинская певица София Ротару возобновит свою концертную деятельность в России. Выступит на "Песне года", а также, как пишут СМИ, якобы и на новогодних корпоративах за астрономические суммы.

Представители российского шоу-бизнеса, а также пользователи Рунета напомнили, что певица является спонсором украинских боевиков, воюющих в Донбассе против ополченцев и убивающих мирных жителей. И предположили, что и деньги Ротару с концертов, которые она даст в России на этот раз, пойдут на войну с Донбассом.

В ответ интернет-пользователи призвали граждан России к бойкоту певицы.

"Объявляем всероссийский бойкот Ротару! Пусть поёт сама себе! - требует в Twitter Natali Mitr @Sapfeer. - Бойкот Ротару!"

Фото: скриншот twitter/Sapfeer

Не остался в стороне и известный украинский блогер Анатолий Шарий. Он поиронизировал над тем, что "Ротару поедет зарабатывать в Россию", а супруга известного своей русофобской позицией украинского журналиста Романа Цимбалюка родила в России.

"И только пророссийский Шарий до сих пор не едет на день в Москву, хотя безумно хочет походить по Красной площади и поесть в тамошних чудовищно вкусных ресторанах", - отшутился Шарий.