"Пусть плывёт в Белое": Русские пошутили над появившимся в Чёрном море эсминцем США

В Сети посмеялись над появлением американского военного корабля в Чёрном море. Как сообщалось ранее, действия военного корабля Соединённых Штатов находятся под полным контролем сил Южного военного округа.

Эсминец УРО "Портер" (типа "Орли Берк") ВМС США выдвинулся в Чёрное море для проведения военных учений с другими членами НАТО и партнёрами блока.

Российские пользователи соцсетей сыронизировали над появлением американского судна.

"Ему нельзя в Чёрном море плавать. Это расовая дискриминация. Пусть плывёт в Белое", - намекая на протесты в США, отметил пользователь "Яндекс.Новости" Алексей.

"В Белом море по соплям быстрее получит. В Чёрное тоже как-то заходил корабль, СУшка пролетела, половина экипажа на берег списалась..." - заметил Sergej G.

"Чего надо в наших водах?" - напрямую озвучила Ольга Буслаева.

"Куча металлолома для российских ПВО", - безапелляционно добавил Кормилицын Н.

"Лучше пусть плывёт к берегам Белоруссии", - язвительно прокомментировал пользователь под ником Бедуин Райбер.