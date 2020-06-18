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"Пусть плывёт в Белое": Русские пошутили над появившимся в Чёрном море эсминцем США

18 июня 2020, 14:00  •  41 • В мире
Пользователи Сети пошутили над американским эсминцем, который 17 июня появился в Чёрном море. "Ему нельзя в Чёрном море плавать. Это расовая дискриминация. Пусть плывёт в Белое", - иронично заметил комментатор Алексей.
В Сети посмеялись над появлением американского военного корабля в Чёрном море. Как сообщалось ранее, действия военного корабля Соединённых Штатов находятся под полным контролем сил Южного военного округа.
Эсминец УРО "Портер" (типа "Орли Берк") ВМС США выдвинулся в Чёрное море для проведения военных учений с другими членами НАТО и партнёрами блока.
Российские пользователи соцсетей сыронизировали над появлением американского судна.
"Ему нельзя в Чёрном море плавать. Это расовая дискриминация. Пусть плывёт в Белое", - намекая на протесты в США, отметил пользователь "Яндекс.Новости" Алексей.
"В Белом море по соплям быстрее получит. В Чёрное тоже как-то заходил корабль, СУшка пролетела, половина экипажа на берег списалась..." - заметил Sergej G.
"Чего надо в наших водах?" - напрямую озвучила Ольга Буслаева.
"Куча металлолома для российских ПВО", - безапелляционно добавил Кормилицын Н.
"Лучше пусть плывёт к берегам Белоруссии", - язвительно прокомментировал пользователь под ником Бедуин Райбер.

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