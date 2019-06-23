"Пусть они сами решают": Путин предложил США поговорить

Вопрос российско-американских отношений Владимир Путин затронул в передаче "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой. По его словам, Москва готова поговорить с Вашингтоном, а возможность диалога зависит исключительно от второй стороны.

"Это пускай они сами там решают - нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен - мы подождем, пока они созреют", - пояснил российский президент.

Он посочувствовал американскому коллеге, который во многом лишён свободы действий из-за американской политической системы. "Многие вещи, которые он хотел бы сделать, сделать не представляется возможным", - пояснил Путин, добавив, что здесь "многое зависит от политической воли".

Напомним, на уходящей неделе в ходе прямой линии Владимир Путин спрогнозировал дальнейшее осложнение российско-американских отношений из-за старта избирательной президентской кампании в США.