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Путин считает, что США должны "созреть" для диалога
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"Пусть они сами решают": Путин предложил США поговорить

23 июня 2019, 17:09  •  129 • Политика
Президент РФ Владимир Путин откровенно высказался об отношениях с США и выразил готовность поговорить с заокеанскими партнерами. "Пусть они сами решают - развивать отношения с Россией или нет", - уточнил он.
Вопрос российско-американских отношений Владимир Путин затронул в передаче "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой. По его словам, Москва готова поговорить с Вашингтоном, а возможность диалога зависит исключительно от второй стороны.
"Это пускай они сами там решают - нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен - мы подождем, пока они созреют", - пояснил российский президент.
Он посочувствовал американскому коллеге, который во многом лишён свободы действий из-за американской политической системы. "Многие вещи, которые он хотел бы сделать, сделать не представляется возможным", - пояснил Путин, добавив, что здесь "многое зависит от политической воли".
Напомним, на уходящей неделе в ходе прямой линии Владимир Путин спрогнозировал дальнейшее осложнение российско-американских отношений из-за старта избирательной президентской кампании в США.

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