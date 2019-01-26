Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев решил закрепить лидерство на «северном континенте»
Венесуэла: опасное двоевластие
Находящуюся под стражей Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины
Восемь дней на выборы: Франция и Испания предъявили Мадуро ультиматум
Главная / Политика

"Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза": Раскритиковавшую празднование снятия блокады немку пригласили в Петербург

26 января 2019, 22:24  •  75 • Политика
Осудившую празднование снятия блокады немецкую журналистку пригласили в Петербург лично пообщаться со всеми теми, кого оскорбила её статья.
Немецкую журналистку, раскритиковавшую празднование 75-летнего юбилея снятия блокады Ленинграда, пригласили в Санкт-Петербург. Приглашение поступило от председателя Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанны Киселевой.
Речь идет о журналистке немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке. В своей статье она выразила недовольство тем, что празднование дня снятия блокады Ленинграда приобрело характер торжества. Бигальке не стала отрицать, что вина за блокаду лежит на нацисткой Германии, однако отметила, что после войны ни одна из сторон не была заинтересована в том, чтобы назвать случившееся геноцидом.
Материал немецкой журналистки вызвал широкий резонанс в России, особенно среди тех, кто пережил все ужасы блокады. Одной из таких людей является председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева. Она предложила немке лично приехать в Санкт-Петербург и пообщаться с теми, кого она оскорбила.
"Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза. Мы ей расскажем, что пережили в эти дни и что переживаем до сих пор: потеряю родителей, лишение детства, отрочества и юности", - сказала Киселева.
Она добавила, что сожалеет о том, что есть люди, которые придерживаются разного мнения по поводу этого эпизода Второй мировой войны.
"Мы не дадим, пока мы живы, переписать эту историю", - цитирует РИА Новости слова женщины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


75
Источник
Похожие новости
26 января 2019, 22:24
Пробивает 4-х мм лист металла с 50 метров: В России представили новейший пистолет "Удав" - видео
26 января 2019, 22:24
"Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза": Раскритиковавшую празднование снятия блокады немку пригласили в Петербург
26 января 2019, 19:09
Находящуюся под стражей Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины
Загрузка...
26 января 2019, 12:39
США пытаются сделать Венесуэлу своим вассалом в Южной Америке – Захарова
25 января 2019, 23:39
Трамп назвал задержание своего экс-советника "величайшей охотой на ведьм" в истории США
25 января 2019, 23:39
Оружие нацистов станет ступенями храма Вооруженных сил России - видео
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
26 января 2019, 06:09
"Я не считаю ее журналисткой": Берёза решил оправдаться после скандальной в...
26 января 2019, 17:24
Патриарх Иерусалимский неожиданно «выздоровел», отменив встречу с Порошенко
26 января 2019, 09:24
«Торговали - веселились, подсчитали – прослезились»: В сети комментируют раскрытые се...
26 января 2019, 02:54
100 лет войны с Россией: раскрыты планы украинских военных
26 января 2019, 09:24
Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчик...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 14:24
США вымрут, останется Россия: Панические прогнозы американских СМИ повергли страну в ужас
20 января 2019, 17:39
США и Северный морской путь: право имеют. Но не могут
20 января 2019, 02:09
"Прекрасные познания истории": Гаспарян о Шендеровиче, назвавшем Шикотан "отродясь японским"
24 января 2019, 02:54
Соцсети сообщили, кого Путин "признал бы" главами Британии и Украины
25 января 2019, 23:39
После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
24 января 2019, 02:54
"Мы вам покажем латиноамериканский Вьетнам": Армия Венесуэлы обратилась к "янки" - видео
25 января 2019, 02:24
Украинский депутат толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.