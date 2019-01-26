"Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза": Раскритиковавшую празднование снятия блокады немку пригласили в Петербург

Осудившую празднование снятия блокады немецкую журналистку пригласили в Петербург лично пообщаться со всеми теми, кого оскорбила её статья.

Немецкую журналистку, раскритиковавшую празднование 75-летнего юбилея снятия блокады Ленинграда, пригласили в Санкт-Петербург. Приглашение поступило от председателя Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанны Киселевой.

Речь идет о журналистке немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке. В своей статье она выразила недовольство тем, что празднование дня снятия блокады Ленинграда приобрело характер торжества. Бигальке не стала отрицать, что вина за блокаду лежит на нацисткой Германии, однако отметила, что после войны ни одна из сторон не была заинтересована в том, чтобы назвать случившееся геноцидом.

Материал немецкой журналистки вызвал широкий резонанс в России, особенно среди тех, кто пережил все ужасы блокады. Одной из таких людей является председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева. Она предложила немке лично приехать в Санкт-Петербург и пообщаться с теми, кого она оскорбила.

"Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза. Мы ей расскажем, что пережили в эти дни и что переживаем до сих пор: потеряю родителей, лишение детства, отрочества и юности", - сказала Киселева.

Она добавила, что сожалеет о том, что есть люди, которые придерживаются разного мнения по поводу этого эпизода Второй мировой войны.