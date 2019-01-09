Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пытался неуклюже потроллить русских...": Соцсети о заявлении экс-глав...
"Это очень серьезно": ПАСЕ рекомендовала России представить в своей де...
Климкин: министры ряда стран посетят Мариуполь на следующей неделе
Кишинёв собрался разжечь конфликт с Приднестровьем
Главная / Политика

"Пусть о своем Трампе говорят и к нам не лезут": Эксперт посоветовал экс-главе ЦРУ не нести "собачий бред"

09 января 2019, 20:24  •  136 • Политика
Кандидат военных наук профессор Борис Усвяцов прокомментировал заявление бывшего руководителя Центрального разведывательного управления США Дэвида Петреуса о том, что российский президент Владимир Путин своим приходом во власть сделал настоящий "подарок" для стран НАТО. По его словам, подобное заявление "заштатного политикана" - "бред собачий", который не следует рассматривать всерьез. И в целом, добавил Усвяцов, американцы "пусть о своем Трампе говорят и к нам не лезут".
Кандидат военных наук профессор Борис Усвяцов дал оценку заявлению экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса о том, что российский президент Владимир Путин якобы стал подарком для НАТО.
"Путин подарок для НАТО? Бред собачий. Что значит подарок? Это наш президент, выбранный народом, уже не первый раз. И почему его рассматривают как подарок для НАТО – это просто некорректно", - заявил эксперт в комментарии Царьграду.
Он напомнил, что НАТО создавался в противовес Варшавскому договору, объединявшему восемь стран.
Варшавского договора нет с весны 1991-го, а НАТО не только продолжает свою милитаристскую деятельность, но и усиливается за счет включения в себя новых стран-членов.
"И все те, кто были в Варшавском договоре, теперь с удовольствием являются странами НАТО. И рвутся туда и Грузия, и Украина, и дальше по адресам. Схема-то, в общем-то, такая простая, не знаю, как фантик", - указал Усвяцов.
Он добавил, что остро реагировать на заявления "заштатного политикана" не стоит.
"Не надо на каждый чих какого-то заштатного политикана еще реагировать. "Путин подарок для НАТО"… Они пусть о своем Трампе говорят и к нам не лезут со своими комментариями или с оценками", - резюмировал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

136
Источник
Похожие новости
09 января 2019, 07:24
Скажет правду о Мексике: Вице-президент США раскрыл детали обращения Трампа к нации
09 января 2019, 17:09
"Пытался неуклюже потроллить русских...": Соцсети о заявлении экс-главы ЦРУ о "подарке - Путине"
09 января 2019, 20:24
Не нравится - уезжайте: Украинский политик призвала без разговоров бить за русский язык по лицу
Загрузка...
09 января 2019, 20:24
"Пусть о своем Трампе говорят и к нам не лезут": Эксперт посоветовал экс-главе ЦРУ не нести "собачий бред"
09 января 2019, 13:54
Американский генерал заочно передал Курилы Японии и заявил, что США не приведут туда войска
09 января 2019, 13:54
″Россия никогда не использует людей в качестве пешек в дипломатической игре″ - Песков об обмене американского шпиона
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
09 января 2019, 00:54
"Просто Шариков. Клим Чугункин": Соловьёв о мужском запрете главы МИД Украи...
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенк...
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежо...
09 января 2019, 07:24
На Украине объявили о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы не...
Новости партнеров
Загрузка...
 
Новости партнеров
Новости СМИ
Популярные новости
02 января 2019, 22:24
"Бутина? Нет, не слышали": Сеть отреагировала на требование США "немедленно освободить" задержанного в России американца
05 января 2019, 02:24
"Поехала совсем кукуха у Ходора": В Сети не поверили в заявления Ходорковского о Магнитогорске
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
06 января 2019, 00:54
«Своевременный и адекватный ответ»: как Россия укрепляет свою противовоздушную оборону
02 января 2019, 22:24
"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном отреагировали пользователи Сети
03 января 2019, 20:54
В Крыму ответили на заявление Киева о проходе кораблей через Керченский пролив
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.