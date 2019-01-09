"Пусть о своем Трампе говорят и к нам не лезут": Эксперт посоветовал экс-главе ЦРУ не нести "собачий бред"

Кандидат военных наук профессор Борис Усвяцов прокомментировал заявление бывшего руководителя Центрального разведывательного управления США Дэвида Петреуса о том, что российский президент Владимир Путин своим приходом во власть сделал настоящий "подарок" для стран НАТО. По его словам, подобное заявление "заштатного политикана" - "бред собачий", который не следует рассматривать всерьез. И в целом, добавил Усвяцов, американцы "пусть о своем Трампе говорят и к нам не лезут".

Кандидат военных наук профессор Борис Усвяцов дал оценку заявлению экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса о том, что российский президент Владимир Путин якобы стал подарком для НАТО.

"Путин подарок для НАТО? Бред собачий. Что значит подарок? Это наш президент, выбранный народом, уже не первый раз. И почему его рассматривают как подарок для НАТО – это просто некорректно", - заявил эксперт в комментарии Царьграду.

Он напомнил, что НАТО создавался в противовес Варшавскому договору, объединявшему восемь стран.

Варшавского договора нет с весны 1991-го, а НАТО не только продолжает свою милитаристскую деятельность, но и усиливается за счет включения в себя новых стран-членов.

"И все те, кто были в Варшавском договоре, теперь с удовольствием являются странами НАТО. И рвутся туда и Грузия, и Украина, и дальше по адресам. Схема-то, в общем-то, такая простая, не знаю, как фантик", - указал Усвяцов.

Он добавил, что остро реагировать на заявления "заштатного политикана" не стоит.

"Не надо на каждый чих какого-то заштатного политикана еще реагировать. "Путин подарок для НАТО"… Они пусть о своем Трампе говорят и к нам не лезут со своими комментариями или с оценками", - резюмировал он.