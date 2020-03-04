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"Пусть ненавидят, лишь бы боялись": Сатановский предложил лучший ответ на обвинения ООН

04 марта 2020, 18:35  •  80 • Политика
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. "Ну, пускай покричат. "Пусть ненавидят, лишь бы боялись" - единственная в данном случае уместная фраза", - считает политолог и экономист Евгений Сатановский.
Комиссия ООН по Сирии пришла к заключению, что ВКС России наносят неизбирательные удары по населённым пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением. Обвинения в адрес России прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Его не удивляет, что обвинили именно Россию, а не Турцию, которая вторглась в Сирию, поддерживая исламистских террористов и воюет вместе с ними против правительственных войск, и не западное сообщество, которое всем им помогает воевать против Сирии, и даже не чиновников ООН, которые исправно обеспечивают радикалов гуманитарной помощью всех типов и лоббируют интересы боевиков везде, где можно и нельзя. Конечно, виновата Россия, которая самим своим присутствием срывает свержение законного главы Сирии, и не даёт превратить эту страну в очередное поле войны всех против всех, где доминируют самые откровенные исламистские террористам.
Ну, цена им всем давно известна. И Турции. И западникам. И ООН, которая всегда была организацией подлой, мерзкой и циничной, - пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Эксперт отмечает, что если в советские времена Россию боялись и уважали на международной арене, то после Горбачева и Ельцина не то что уважать - даже учитывать интересы разучились и перемены в российской внешней политике воспринимают как мимолётный каприз истории, который при Путине начался, при нём же и закончится. В результате российские дипломаты во всех международных организациях сидят, как на вулкане, и ведут позиционные бои, указывает политолог.
При этом дипломатам, помимо внешних врагов, противостоят куда более опасные и влиятельные внутренние. Которые спят и видят, как бы сдать в утиль и Сирию, и Донбасс, и, тихо отказавшись от Курил и Крыма, разворовывать всё под бурные и продолжительные аплодисменты мирового сообщества, добавляет эксперт.
Что мы, на примере всей ООНовской сволочи, занимающейся Сирией, и наблюдаем. Ну, пускай покричат. "Пусть ненавидят, лишь бы боялись" - единственная в данном случае уместная фраза, - подводит итог Сатановский.

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