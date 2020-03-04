|
"Пусть ненавидят, лишь бы боялись": Сатановский предложил лучший ответ на обвинения ООН
04 марта 2020, 18:35 • 80 • Политика
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии. "Ну, пускай покричат. "Пусть ненавидят, лишь бы боялись" - единственная в данном случае уместная фраза", - считает политолог и экономист Евгений Сатановский.
Комиссия ООН по Сирии пришла к заключению, что ВКС России наносят неизбирательные удары по населённым пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением. Обвинения в адрес России прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Его не удивляет, что обвинили именно Россию, а не Турцию, которая вторглась в Сирию, поддерживая исламистских террористов и воюет вместе с ними против правительственных войск, и не западное сообщество, которое всем им помогает воевать против Сирии, и даже не чиновников ООН, которые исправно обеспечивают радикалов гуманитарной помощью всех типов и лоббируют интересы боевиков везде, где можно и нельзя. Конечно, виновата Россия, которая самим своим присутствием срывает свержение законного главы Сирии, и не даёт превратить эту страну в очередное поле войны всех против всех, где доминируют самые откровенные исламистские террористам.
Эксперт отмечает, что если в советские времена Россию боялись и уважали на международной арене, то после Горбачева и Ельцина не то что уважать - даже учитывать интересы разучились и перемены в российской внешней политике воспринимают как мимолётный каприз истории, который при Путине начался, при нём же и закончится. В результате российские дипломаты во всех международных организациях сидят, как на вулкане, и ведут позиционные бои, указывает политолог.
При этом дипломатам, помимо внешних врагов, противостоят куда более опасные и влиятельные внутренние. Которые спят и видят, как бы сдать в утиль и Сирию, и Донбасс, и, тихо отказавшись от Курил и Крыма, разворовывать всё под бурные и продолжительные аплодисменты мирового сообщества, добавляет эксперт.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2020, 01:24
|
29 февраля 2020, 05:54
|
29 февраля 2020, 12:24
|
27 февраля 2020, 08:24
|
28 февраля 2020, 03:54
|
27 февраля 2020, 05:09
|
27 февраля 2020, 01:54