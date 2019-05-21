"Пусть не заглядывается": Поклонская разом осадила Зеленского и будущих президентов Украины

Во время своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что одной из его задач в новой должности будет возвращение Крыма под контроль Киева. Это не первое его подобное заявление. Ранее он уже отмечал это, добавляя, что возвращение, мол, будет делом не быстрым.

На этот раз ему свой жёсткий ответ дала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Она сразу осадила и самого Зеленского, и тех, кто придёт на пост главы Незалежной после него - будущих президентов Украины.

"Пусть президент Украины обращается к гражданам своей страны, - посоветовала Зеленскому Поклонская, - а не заглядывает на соседнее государство".

Она же напомнила, что с 2014 года Крым официально входит в состав России. И этот тот самый факт, по словам парламентария, с которым Киеву уже пора смириться.

"С марта 2014 года Крым официально является территорией Российской Федерации, так решил народ Крыма. И это уже исторический факт, с которым надо смириться настоящему и последующим президентам Украины", - сказал Поклонская РИА Новости.