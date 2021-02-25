"Пусть меня расстреляют": Пашиняна обвинили в гибели 5000 армян

Корреспонденты Царьграда передают из самой гущи событий в Ереване.

Утром в четверг армянские СМИ опубликовали заявление представителей Генштаба армии Армении. В заявлении они требовали отставки нынешнего премьер-министра страны Никола Пашиняна в связи с его недавними заявлениями и решением отправить в отставку первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна "по необоснованным причинам". Завершалось послание к Пашиняну требованием отставки правительства и просьбой "воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Карабах".

Сторонники Пашиняна идут по улицам Еревана на митинг в поддержку премьер-министра. Фото: телеканал Царьград

По одной из версий, причиной этого стала недомолвка. Когда в минувший четверг с просьбой прокомментировать заявление Пашиняна об "Искандерах", взрывающихся на 10%, журналист обратился к удостоенному звания Национального героя Армении Тирану Хачатряну, тот лишь рассмеялся. А после того, как об этом стало известно в кулуарах, оскорблённый Пашинян принял решение отправить Хачатряна в отставку.

В Министерстве обороны отвергли эту версию.

Во время телефонного разговора с представителем СМИ генерал-лейтенант Тиран Хачатрян сказал, что нельзя говорить на такие темы, делать выводы, после чего журналист процитировал генерал-полковника Мовсеса Акопяна, что это возможно, что вызвало у Хачатряна смех. В статье журналист явно не изложил содержание телефонного разговора и, по сути, исказил его, вызвав недоразумение у читателей, что можно охарактеризовать как информационную провокацию,

– говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

На заявление Генштаба премьер отреагировал моментально, назвав это попыткой военного госпереворота. Пашинян тут же призвал своих сторонников не допустить этого и выйти на улицы Еревана. Чуть позже в прямом эфире в Facebook глава правительства сообщил, что намерен отправить в отставку и главу Генштаба Вооружённых сил Армении Оника Гаспаряна.

Вечером в четверг полиции пришлось оцепить здание парламента. Фото: телеканал Царьград

К часу дня к зданию аппарата премьер-министра начали стягиваться полицейские и несогласные с курсом правительства Пашиняна. Многие из них открыто заявляют, что нынешнего премьер-министра надо лишить поста.

"Пашинян словно приклеился к премьерскому креслу!"

Житель Еревана Самвел Сароян рассказал "Царьград Армения", какие претензии есть у простых граждан к премьер-министру страны.

Мы собрались здесь, чтобы в отставку подал наш премьер-министр. Он ничего не понимает в политике, ничего не понимает в этой жизни. У него нет диплома человека. Пашинян надоел всем – гражданским, военным. Его давно пора было отправить в отставку. Он враг армянского и русского народов,

– заявил Сароян.

К половине второго у здания аппарата правительства на площади Республики собралась группа сторонников Пашиняна. Те, кто поддерживают нынешнего премьера, шли в центр города прямо по проезжей части. Из-за этого на улицах было возможно только пропремьерское движение, а вот автомобильное было парализовано. Одновременно с этим Пашинян запланировал встречу со своими сторонниками у Дома правительства на четыре часа дня. Параллельно с этим на площади Свободы собрались те, кто хочет освободить Пашиняна от власти. В этом районе города армяне традиционно высказывают несогласие с политикой действующих властей.

Пашинян к требованиям о своей отставке оставался глух и называл ситуацию в стране "управляемой". Он сообщил, что не собирается вместе со своей семьёй покидать страну – и свой пост тем более. Однако полковник в отставке Вачаган Гукасян заявил в интервью "Царьград Армения", что премьер выдаёт желаемое за действительное.

Отставка Пашиняна давно назрела. Оппозиция давно требует его покинуть пост. Но он словно приклеился к креслу. Каждый день его пребывания в должности – это трагедия для армянского народа. Офицеры Генштаба потребовали его отставки, потому что он считает себя Верховным главнокомандующим, а его участие в планировании военных операций привело к тому, что погибло почти 5000 наших солдат, а десятки тысяч были ранены. Много людей пропали без вести, немало попало в плен. Это накалило обстановку. Пашинян, несмотря на то что мнил себя Верховным главнокомандующим, решил переложить ответственность за поражение в карабахском конфликте на военных. Последней каплей стало то, что участникам боевых действий отказали в бесплатном лечении. А ещё он начал ругать русское оружие, которое считается одним из современнейших в мире,

– подытожил Гукасян.

Другой участник народного схода – общественный деятель Аршак Закарян подтвердил, что к площади Свободы выдвигаются группы оппозиционеров и из других городов Армении.

Сторонников и противников Пашиняна порой разделяла хлипкая оградка да пара милиционеров. Фото: телеканал Царьград

В районе трёх дня в небе над Ереваном появился самолёт Су-30 ВВС Армении, который прошёл над центром города на низкой высоте и помахал собравшимся противникам Пашиняна крыльями. В этом собравшиеся увидели знак, что армия поддерживает их.

Но это не смутило Пашиняна. Речь премьер-министр начинает с воинственных распоряжений.

Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам – занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ – и никто не может его нарушить. Народ не допустит переворота в стране, а армия не может участвовать в политических процессах,

– сказал Пашинян, не преминув заметить, что в руководстве вооружёнными силами страны находится немало ставленников прошлых правительств.

Народ должен решить вопрос моего ухода. Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади,

– распаляясь, взывал в мегафон Пашинян. Он предложил противоборствующим сторонам провести консультации, а при необходимости – внеочередные парламентские выборы. После этого действующий премьер предложил главе Генерального штаба ВС Армении добровольно уйти в отставку, о своей тактично промолчав.