"Пусть хоть Наполеон защищает": Трамп цинично ответил на призыв спасти курдов от Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что защищать сирийских курдов от Сирии может хоть Наполеон Бонапарт, главное - не американские военные. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице главы Белого дома в Twitter.

Трамп написал, что войска США не будут защищать курдов, потому что они в значительной степени выведены из страны после "100% победы над ИГИЛ"*. При этом президент США не против, чтобы защитой бывших американских союзников в Сирии занялся кто-нибудь другой.

"Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, может этим заняться. Хоть Россия, хоть Китай, хоть Наполеон Бонапарт", - написал Трамп в соцсети.

Напомним, что на прошлой неделе, после вывода американских войск из Сирии, Турция начала военную операцию против бывших американских союзников - курдов, которых Анкара считает террористами. Курды назвали это предательство США "ножом в спину".