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"Пусть хоть Наполеон защищает": Трамп цинично ответил на призыв спасти курдов от Турции
15 октября 2019, 11:09 • 61 • Политика
Президент США Дональд Трамп предложил защитить курдов в Сирии "хоть Наполеону Бонапарту". Американские военные этим точно заниматься не будут, подчеркнул глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп заявил, что защищать сирийских курдов от Сирии может хоть Наполеон Бонапарт, главное - не американские военные. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице главы Белого дома в Twitter.
Трамп написал, что войска США не будут защищать курдов, потому что они в значительной степени выведены из страны после "100% победы над ИГИЛ"*. При этом президент США не против, чтобы защитой бывших американских союзников в Сирии занялся кто-нибудь другой.
Напомним, что на прошлой неделе, после вывода американских войск из Сирии, Турция начала военную операцию против бывших американских союзников - курдов, которых Анкара считает террористами. Курды назвали это предательство США "ножом в спину".
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