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"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной американский военный конвой

10 марта 2020, 01:35  •  63 • В мире
Сирийцы в очередной раз отважно остановили американский конвой и заставили его развернуться. Местные жители уже успели порадоваться в соцсетях и призвали Россию прийти на место американцев.
Жители одной из сирийских деревень не пропустили колонну американской техники в город Тель-Тамр. Инцидент произошёл накануне в провинции Эль-Хасака, близ деревни Аль-Кузлия.
Согласно предварительным данным, местные жители заблокировали дорогу колонне из семи бронемашин. Американцев буквально закидали камнями, вынудив их развернуться.
Портал АвиаПро опубликовал короткое видео, на котором можно рассмотреть, как сирийцы преграждают дорогу американским войскам, указывая им на обратное направление. В ролике видно как минимум пять бронированных автомобилей, а по некоторым данным, их было семь. По мнению экспертов, это может указывать на тот факт, что США усиливают своё военное присутствие в регионе.
Пользователи соцсетей уже отреагировали на случившееся: "Отправьте их домой, пусть Россия придёт на их место, чтобы обеспечить безопасность!" Они пишут о том, что американским солдатам не место на сирийской земле, поскольку они воюют здесь за ворованную нефть.
Фото: скриншот twitter.com/azadzebary

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