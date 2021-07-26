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"Пусть Европа сама бронирует": В Киеве выдвинули "Газпрому" условия по транзиту

26 июля 2021, 21:50  •  358 • Политика
В Киеве выдвинули “Газпрому" несколько условий по транзиту русского газа. Украинская сторона заявила: "Пусть Европа сама бронирует".
Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что Россия, вопреки своим заявлениям, продолжает рассматривать продаваемый в Европу газ в качестве геополитического оружия. Он задал "Газпрому" несколько вопросов, которые одновременно являются украинскими условиями транзита.
Во-первых, Витренко интересуется, почему Россия говорит о возможности снижения объёмов транзита после истечения контракта в 2024 году, если "Северный поток - 2" задумывался как дополнительный канал поставок, а не как альтернатива украинской трубе. Глава "Нафтогаза" предлагает разместить пункты передачи газа на границе России и Украины, "чтобы потом европейские газовые покупатели сами бронировали транзит", а Киев получил больше контроля над поставками.
Во-вторых, Витренко не понимает, почему "Газпром" не разместит эти пункты на границе прямо сейчас, если он намерен продолжать поставки через Украину.
В-третьих, почему Россия не даёт подключиться к транзитной трубе экспортёрам из Средней Азии и перекачивать через Украину свои излишки.
Примечательно, что все эти вопросы, заданные "Газпрому", глава "Нафтогаза" в итоге переадресовал США и Германии, которые не имеют никакого отношения к русско-украинскому контракту.
Надеемся, что наши немецкие и американские партнёры рассмотрят эти ответы (или их отсутствие), когда определят, использует ли Кремль "Северный поток - 2" в качестве геополитического оружия и нужно ли этому проекту остановиться, - пишет украинский менеджер в Facebook.
Напомним, что ранее США и Германия согласовали сделку по "Северному потоку - 2". Вашингтон согласился оставить попытки сорвать проект, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит газа через Украину и решил инвестировать средства в украинскую "энергобезопасность". Украинские эксперты и политики уже обратили внимание, что в пунктах, которые касаются транзита, использованы максимально размытые формулировки. Это даёт Москве возможность толковать условия соглашения в свою пользу.

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