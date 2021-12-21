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"Пусть доказывает": Юлия Тимошенко дала два совета бежавшему с Украины Порошенко

21 декабря 2021, 07:20  •  64 • Политика
Бывший президент Украины Пётр Порошенко бежал с Украины. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер той же страны Юлия Тимошенко дала два совета коллеге-политику. "Пусть доказывает", - рекомендует она.
Пётр Порошенко узнал, что его будут вызывать на допрос как подозреваемого в государственной измене, и тут же купил билет на самолёт. Между этими двумя событиями прошло всего 15 минут. Впрочем, в его партии "Европейская солидарность" уверяют, что поездка за рубеж носит исключительно деловой характер и политик обязательно вскоре вернётся на родину.
Юлия Тимошенко напомнила, что прошла "политические репрессии наихудшего уровня" и дала Петру Порошенко два совета.
"Первый совет: если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него всё спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны", - приводит слова политика сайт телеканала "Украина 24".
По мнению лидера "Батькивщины", нужно оставаться на родной земле во что бы то ни стало и доказывать свою честную позицию. Собственно, в этом и заключается второй совет Тимошенко.
По её словам, на Украины "суды неправосудны" и зависимы. Но сдаваться нельзя. Порошенко следует обращаться в ЕСПЧ, во все возможные инстанции, причём делать это публично. Она посоветовала Порошенко набраться смелость, уверенности и мужества.
"Если он считает, что он прав, пусть идёт вперёд и доказывает", - подчеркнула Тимошенко.

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