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"Пусть добывают лет 20, под надзором": Потребовавших у России часть Алмазного фонда "отправили"... на Чукотку
28 января 2020, 12:54 • 205 • Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда. "Да без проблем! Где у нас в России золото/алмазы добывают? На Чукотке? Вот и отправить туда всю эту кодлу. Лет на 20. Под усиленный надзор", - комментируют в соцсетях.
Лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда за "советскую оккупацию" и "три голодомора". В соцсетях подсказали, как лучше всего "удовлетворить" требования украинского политика.
Напомним, что на требования, предъявленные России, украинского националиста вдохновил пример Польши. Варшава заявила, что требует компенсацию за "советскую оккупацию" от РФ.
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