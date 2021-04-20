"Пусть боятся "Коралла": Турки возмутились русским намёком на печальную судьбу "Байрактаров"

Турки возмутились русским намёком на печальную судьбу беспилотников "Байрактар", против которых в Москве уже придумали эффективное средство. "Пусть боятся "Коралла", - пишут турецкие пользователи.

Турецкое издание Haber7 сообщило о разработке в России дрона-камикадзе "Ланцет", который должен охотиться на вражеские беспилотники. Производить эти устройства будет компания ZALA AERO, входящая в состав концерна "Калашников". Предполагается, что новые дроны станут частью системы "воздушного минирования".

При этом на телеканале "Россия 1" была показана анимация, в которой продемонстрирован принцип действия "Ланцета". Жертвой же выступил турецкий беспилотник "Байрактар ТБ2". Эти БПЛА Анкара ранее поставляла в Азербайджан и на Украину. Эксперт в области безопасности и противодействия терроризму Абдулла Агар считает, что таким образом Москва подаёт Турции недвусмысленный сигнал, пишет "ИноСМИ".

Однако большинство читателей турецкого издания отреагировали на новость о "Ланцете" весьма воинственно.

"Байрактар ТБ2" не летает сам по себе, разумеется, есть защита. Пусть боятся, например, "Коралла" (система радиоэлектронной борьбы Турции), - пишет Мустафа из Сакарьи.

Пользователь Хакан отмечает, что турки тоже будут принимать меры в ответ на попытки России найти "убийцу" их главного ударного беспилотника. С этим мнением согласен Муратб.

Погодите, мы ещё найдём способ их обойти, - отметил он.

И только пользователь с ником "Путешественник" считает, что у русских огромный военный и научный потенциал, а поэтому они обязательно найдут решение против "Байрактара".