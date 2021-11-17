"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника

В ответ на обвинения США в Минобороны России показали видео, доказывающее, что МКС ничего не угрожало в ходе испытаний русского противоспутникового оружия. Неадекватную реакцию американцев на уничтожение спутника объяснил Сатановский.

В Минобороны России наглядно разоблачили ложь США, что испытания русского противоспутникового оружия угрожали Международной космической станции (МКС). Реакцию американцев на испытания русского противоспутникового оружия оценил политолог Евгений Сатановский.

Речь идёт об уничтожении старого советского спутника "Целина-Д" в ходе испытания русской противоспутниковой ракеты. Сразу после этого США устроили истерику в СМИ, обвинив Россию в том, что уничтожение спутника якобы подвергло опасности экипаж МКС. В ответ русское оборонное ведомство показало видео, которое наглядно доказывает отсутствие опасности для Международной космической станции.

До крайности нервная и не слишком адекватная реакция американского руководства свидетельствует, что их происходящее расстроило, и сильно. Так они об МКС вдруг печься-тревожиться начали...

- комментирует эксперт в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

По его мнению, истерика США - это просто первая реакция. Американские официальные лица на автомате пошли по схеме "обвинить, укорить и сожалеть". Россию, имеющую дело с американцами уже не первый раз, подобное удивлять не должно, считает политолог.

Понятно, что сам факт того, что российские военные умеют поражать и космические цели, американское руководство расстроил до крайности. Но кто обещал, что им будет легко? Пускай теперь терпят...

- резюмировал Сатановский.