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"Пушечное мясо" НАТО: Политолог предсказал судьбу Прибалтики по словам генерала бундесвера

24 декабря 2020, 09:40  •  48 • Политика
Генерал бундесвера считает Россию главной угрозой для НАТО. "Альянс готов спалить страны в пожаре войны, им будет всё равно, они готовы делать из государств пушечное мясо", - комментирует политолог слова генерала.
Генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что главной угрозой для НАТО является Россия, поэтому в Польше и трёх странах Прибалтики находятся четыре боевые группы альянса. Слова генерала прокомментировал политолог Александр Дудчак.
Он отмечает, что у НАТО нет ни одного основания для подобных заявлений, так как Россия ни разу не предпринимала никаких агрессивных действий. В то же время альянс продолжает нарушать договорённости, продвигая свои базы всё ближе к российским границам.
Кроме того, инициатором большинства недавних конфликтов было НАТО во главе с США. Американцы устраивали перевороты и уничтожали суверенные государства по всему миру, указывает политолог.
Размещая военные базы в бывших советских республиках, НАТО делает их мишенями для российских ракет. Потому что военному блоку абсолютно всё равно, что потом станет с этими государствами.
Альянс готов спалить страны в пожаре войны, им будет всё равно, они готовы делать из государств пушечное мясо,
- подчеркнул политолог в беседе с Nation News.

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