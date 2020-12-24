"Пушечное мясо" НАТО: Политолог предсказал судьбу Прибалтики по словам генерала бундесвера

Генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки заявил, что главной угрозой для НАТО является Россия, поэтому в Польше и трёх странах Прибалтики находятся четыре боевые группы альянса. Слова генерала прокомментировал политолог Александр Дудчак.

Он отмечает, что у НАТО нет ни одного основания для подобных заявлений, так как Россия ни разу не предпринимала никаких агрессивных действий. В то же время альянс продолжает нарушать договорённости, продвигая свои базы всё ближе к российским границам.

Кроме того, инициатором большинства недавних конфликтов было НАТО во главе с США. Американцы устраивали перевороты и уничтожали суверенные государства по всему миру, указывает политолог.

Размещая военные базы в бывших советских республиках, НАТО делает их мишенями для российских ракет. Потому что военному блоку абсолютно всё равно, что потом станет с этими государствами.

Альянс готов спалить страны в пожаре войны, им будет всё равно, они готовы делать из государств пушечное мясо,

- подчеркнул политолог в беседе с Nation News.