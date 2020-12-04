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"Пункт 9 - бороться с "агентами Путина": Порошенко похвастал "кодексом добропорядочности"
04 декабря 2020, 12:05 • 101 • Политика
Порошенко ввёл для депутатов своей партии "кодекс добропорядочности" из 14 обязательных требований. Под номером 9 идёт борьба с Россией и "агентами Путина".
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" ввела "кодекс добропорядочности" для депутатов местных советов. Среди требований под номером 9 идёт борьба с Россией и "агентами Путина".
Всего к депутатам партии Порошенко выдвигается 14 обязательных требований идеологического, политического и морально-этического характера. Россия упоминается уже во втором пункте. Порошенко запрещает своим депутатам сотрудничать с российскими политическими силами.
Ещё раз про "клятых москалей" вспоминают в пункте номер 9. В нём Порошенко требует от своих людей бороться с коварными агентами Кремля во всех сферах жизни общества, начиная с политической и идеологической, и заканчивая духовной. Также депутатам Порошенко прямо запрещено ставить под сомнение правоту украинской армии.
Порошенко назвал свой кодекс "абсолютно европейской практикой", добавив, что в его создании принимали участие депутаты "Евросолидарности" всех уровней - от самого низкого, районного, до Верховной рады. Видимо, этим объясняются повторяющиеся пункты про Россию.
Напомним, что "кодекс добропорядочности" для партии Порошенко несколько запоздал, так как количество уголовных дел на экс-президента Украины, по последним данным, перевалило за отметку 50. Впрочем, депутаты партии также не отстают и тоже регулярно оказываются в центре коррупционных скандалов. Также не стоит забывать о майдане и госперевороте 2014 года, за которые также никто до сих пор не понёс наказания.
Фото: скриншот Telegram-канала "Зрада чи Перемога"
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