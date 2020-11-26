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"Пуля в пулю": Россия переиграла суперэффективную американскую систему ПРО

26 ноября 2020, 19:50  •  184 • Политика
Минобороны России сообщило об успешном испытании новой ракеты системы ПРО. Они доказали, что российская система ни в чём не уступает суперэффективной американской ПВО. "Это были испытания с боевой частью "хит ту кил", пуля в пулю", - объяснил военный эксперт.
На полигоне Сары-Шаган в Казахстане прошли испытания новой российской системы ПРО. Как отмечает Минобороны России, боевые расчёты поразили условную цель с заданной точностью. Свою оценку испытаний дал и российский военный эксперт Юрий Кнутов.
Он объяснил, что это был кинетический перехват, когда в боевой части отсутствует полностью взрывчатое вещество, перехватчик просто имеет достаточную массу, прочный и имеет большую скорость. И за счёт столкновения перехватчика со спутником либо с головной частью баллистической или межконтинентальной баллистической ракеты происходит уничтожение, пояснил эксперт.
"Это были испытания с боевой частью "хит ту кил", пуля в пулю", - сказал Юрий Кнутов в интервью Царьграду.
Он добавил, что это уникальная система перехвата. По информации эксперта, на сегодняшний день только две страны располагают такой технологией - Россия и США. Недавно была информация, что американцы провели испытания и поразили головную часть межконтинентальной баллистической ракеты. США это анонсировали как суперпрорыв, как вообще сверхтехнологии.
"Но если мы сделали то же самое, вот сейчас, то, в общем, это говорит о том, что мы догнали американцев и ни в чём им не уступаем", - отметил военный эксперт.

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