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"Пуля, которая летит только по ей известной траектории": Луценко раскритиковал политический курс Тимошенко

22 января 2019, 04:09  •  35 • Политика
Юрий Луценко заявил, что глава партии "Батькивщина" и фаворит украинской президентской гонки Юлия Тимошенко - "это пуля, которая летит только по ей известной траектории". Таким образом, генпрокурор Украины подверг критике непредсказуемость Тимошенко и избранный ей политический курс.
Отметим, что Юрий Луценко занял пост генерального прокурора страны в каденцию Петра Порошенко на посту президента Украины. Перед своим назначением он подвергался активной критике за то, что не обладает профессиональным образованием юриста.
Сейчас, критикуя, в свою очередь, предвыборные амбиции Юлии Тимошенко, Луценко назвал её курс "политикой оголтелого популизма". Он добавил, что не согласен с её политической программой.
Тем не менее также генпрокурор Украины отметил, что не считает Тимошенко "агентом Кремля".
"Категорически отрицаю, что Юля - агент Кремля. Я много знаю про неё. Юля - это пуля, которая летит только по ей известной траектории. Но в этом и есть опасность, она делает это только так, как считает нужным только она", - сказал Юрий Луценко в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

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