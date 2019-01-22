"Пуля, которая летит только по ей известной траектории": Луценко раскритиковал политический курс Тимошенко

Юрий Луценко заявил, что глава партии "Батькивщина" и фаворит украинской президентской гонки Юлия Тимошенко - "это пуля, которая летит только по ей известной траектории". Таким образом, генпрокурор Украины подверг критике непредсказуемость Тимошенко и избранный ей политический курс.

Отметим, что Юрий Луценко занял пост генерального прокурора страны в каденцию Петра Порошенко на посту президента Украины. Перед своим назначением он подвергался активной критике за то, что не обладает профессиональным образованием юриста.

Сейчас, критикуя, в свою очередь, предвыборные амбиции Юлии Тимошенко, Луценко назвал её курс "политикой оголтелого популизма". Он добавил, что не согласен с её политической программой.

Тем не менее также генпрокурор Украины отметил, что не считает Тимошенко "агентом Кремля".