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"Публикуйте дальше": Коц назвал три важных вывода из "прослушки" по трагедии MH17

12 апреля 2021, 10:35  •  308 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц назвал три важных вывода, которые могли бы сделать голландские журналисты после вскрытой "прослушки" по трагедии МН17. "Публикуйте дальше, что там у вас ещё есть?" - написал он.
Ранее журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) обнародовали якобы прослушанные разговоры подозреваемого по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе, гражданина России Сергея Дубинского. Согласно обнародованным данным, в течение нескольких часов после крушения он не был в курсе трагедии.
"Один из главных подозреваемых на суде по MH17 в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng", - заявили в эфире NOS.
После ознакомления с обнародованной прослушкой Александр Коц отметил, что будь он голландским журналистом, "поверившим в аутентичность этих плёнок", сделал бы три вывода.
"Ну, во-первых, и это самое главное, Боинг не был сбит российским "Буком".
Во-вторых, Боинг был сбит украинским истребителем Су.
В-третьих, если мы, как голландцы, берём на веру то, что российский "Бук" в этот момент в Донбассе, то Украина, зная об этом, устроила кровавую провокацию, чтобы свалить всю вину на Россию", - написал он в своём Telegram-канале.

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