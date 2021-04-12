"Публикуйте дальше": Коц назвал три важных вывода из "прослушки" по трагедии MH17

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц назвал три важных вывода, которые могли бы сделать голландские журналисты после вскрытой "прослушки" по трагедии МН17. "Публикуйте дальше, что там у вас ещё есть?" - написал он.

Ранее журналисты Нидерландской вещательной корпорации (NOS) обнародовали якобы прослушанные разговоры подозреваемого по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе, гражданина России Сергея Дубинского. Согласно обнародованным данным, в течение нескольких часов после крушения он не был в курсе трагедии.

"Один из главных подозреваемых на суде по MH17 в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng", - заявили в эфире NOS.

После ознакомления с обнародованной прослушкой Александр Коц отметил, что будь он голландским журналистом, "поверившим в аутентичность этих плёнок", сделал бы три вывода.

"Ну, во-первых, и это самое главное, Боинг не был сбит российским "Буком".

Во-вторых, Боинг был сбит украинским истребителем Су.

В-третьих, если мы, как голландцы, берём на веру то, что российский "Бук" в этот момент в Донбассе, то Украина, зная об этом, устроила кровавую провокацию, чтобы свалить всю вину на Россию", - написал он в своём Telegram-канале.