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"Публично нахамили, публично надо отвечать": В Госдуме потребовали извинений от президента Грузии

24 июля 2019, 07:39  •  71 • Политика
В Госдуме заметили, что Грузия должна публично извиниться за негативные высказывания в отношении России. "Публично нахамили, публично надо отвечать", - отмечает спикер Государственной Думы.
Напомним, что в июне на фоне массовых протестов в Тбилиси после провокации на заседании Международной ассамблеи Православия отношения между государствами обострились. И сейчас в Госдуме подчеркнули: не мешало бы грузинской стороне принести извинения.
Так, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, он потребовал от грузинского лидера Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийские высказывания.
"Если публично нахамили, так публично надо и отвечать", - цитирует Володина телеканал "Россия 24".
Спикер Госдумы также добавил, что все подобные обвинения России в "агрессии и оккупации" оскорбляют российских граждан.
Ранее Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии. Это предложение последовало после обострения отношений Тбилиси и Москвы из-за антироссийских высказывания грузинских лидеров. При этом российский президент Владимир Путин эту инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу".
В июне в Грузии проходили массовые беспорядки из-за того, что в ходе открытия генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи Православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу мероприятия, сел в кресло спикера парламента.
Тогда Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.

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