"Психиатрия всё ещё в долгу перед человечеством": Встреча Саакашвили в Киеве напомнила съемочную площадку Кустурицы

Проводы Саакашвили в варшавском аэропорту были очень трогательным. Здесь было все – и закутанные в украинские прапоры заробитчане, и селфи на память.. С удостоверением личности, которое бывший одесский губернатор получил из рук украинского консула в Варшаве, бывший политический изгнанник вылетел в столицу Украины.

Зато в аэропорту "Борисполь" в ожидании возвращения грузинско-украинского героя царило такое столпотворение, словно в Киев слетались все поп-звезды мира. Однако, пишет в материале для "Комсомольской правды" журналист Александр Коц, прилетевшая звезда была одна – Михаил Саакашвили, который вышел к встречающим с широкой улыбкой на полном лице.

"Он пытается идти на улицу, по головам передают каравай с солью, с другой стороны - икону, на шее Мишико повисает светловолосый мальчуган. Ощущение съемочной площадки Эмира Кустурицы", - пишет Александр Коц.

Фото: Twitter/Александр Коц

От переизбытка чувств Саакашвили не может справиться с мовой и быстро переходит на русский язык. От вопросов журналистов о том, будет ли он участвовать в грядущих парламентских выборах, экс-губернатор почти отмахивается, "дайте оглядеться", отвечает, но добавляет, что "ни на какие выборы не пойдет".

"Очень эмоционально дышать украинским воздухом. Горжусь, что благодаря решению президента Зеленского имею честь быть согражданином тех 65 миллионов украинцев, о которых президент упомянул в своей речи в парламенте... Я приехал сюда не кому-то мстить, это не мой стиль. Я вернулся сюда строить, что мне не дали сделать в Одессе. Хочу с новым президентом, с новой командой, строить новую Украину", - делает свое первое заявление после полуторагодовалого отсутствия Саакашвили.

Его словам собравшаяся публика встречает бурными овациями. Вернувшийся изгнанник прыгает в машину, которая уносит его в даль. На асфальте остается только кем-то потерянный ботинок..

"Увидев, как украинцы встречают в Киеве прилетевшего к ним Саакашвили, я понял, что психиатрия всё ещё в большом долгу перед человечеством", - прокомментировал с своем микроблоге в Twitter промелькнувшую перед глазами сцену журналист Виталий Третьяков. "Да. Я давно думаю, что сейчас удачное время писать диссертации по психологии или психиатрии - много наглядных примеров, на которые можно сослаться и все тебя поймут" – согласился Litatasso. "На Руси тоже всегда любили юродивых", - добавил Leshinski.

Фото: Twitter/Vitaly Tretyakov

На Украине между тем обсуждают, каким будет сотрудничество Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили. В Сети эту парочку называют, как в мультике "Малыш и Карлсон". Малыш – это Владимир Зеленский, чей рост, по данным СМИ, оказался ниже, чем у других ранее занимавших пост украинского президента политиков. Ну а прозвище "Карлсон" Михаил Саакашвили получил после того, как попытался в 2017 году спрятаться от силовиков, приехавших его задерживать, на крыше.