Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эпоха доллара - всё?
"Не издал ни звука": Поклонская поведала душераздирающие истории детей...
"Моторола отобрал оружие": В Сети припомнили "подвиги" новог...
«Продолжение информационной войны»: США обвинили Россию в возможном нарушении мо...
Главная / В мире

"Психиатрия всё ещё в долгу перед человечеством": Встреча Саакашвили в Киеве напомнила съемочную площадку Кустурицы

30 мая 2019, 04:54  •  16 • В мире
Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Киев, где местные жители устроили ему пышную встречу с хлебом-солью. Картина была настолько безумно-сюрреалистической, что напомнила съемочную площадку Эмира Кустурицы. "Психиатрия в большом долгу перед человечеством", - констатировал журналист Виталий Третьяков.
Проводы Саакашвили в варшавском аэропорту были очень трогательным. Здесь было все – и закутанные в украинские прапоры заробитчане, и селфи на память.. С удостоверением личности, которое бывший одесский губернатор получил из рук украинского консула в Варшаве, бывший политический изгнанник вылетел в столицу Украины.
Зато в аэропорту "Борисполь" в ожидании возвращения грузинско-украинского героя царило такое столпотворение, словно в Киев слетались все поп-звезды мира. Однако, пишет в материале для "Комсомольской правды" журналист Александр Коц, прилетевшая звезда была одна – Михаил Саакашвили, который вышел к встречающим с широкой улыбкой на полном лице.
"Он пытается идти на улицу, по головам передают каравай с солью, с другой стороны - икону, на шее Мишико повисает светловолосый мальчуган. Ощущение съемочной площадки Эмира Кустурицы", - пишет Александр Коц.
Фото: Twitter/Александр Коц
От переизбытка чувств Саакашвили не может справиться с мовой и быстро переходит на русский язык. От вопросов журналистов о том, будет ли он участвовать в грядущих парламентских выборах, экс-губернатор почти отмахивается, "дайте оглядеться", отвечает, но добавляет, что "ни на какие выборы не пойдет".
"Очень эмоционально дышать украинским воздухом. Горжусь, что благодаря решению президента Зеленского имею честь быть согражданином тех 65 миллионов украинцев, о которых президент упомянул в своей речи в парламенте... Я приехал сюда не кому-то мстить, это не мой стиль. Я вернулся сюда строить, что мне не дали сделать в Одессе. Хочу с новым президентом, с новой командой, строить новую Украину", - делает свое первое заявление после полуторагодовалого отсутствия Саакашвили.
Его словам собравшаяся публика встречает бурными овациями. Вернувшийся изгнанник прыгает в машину, которая уносит его в даль. На асфальте остается только кем-то потерянный ботинок..
"Увидев, как украинцы встречают в Киеве прилетевшего к ним Саакашвили, я понял, что психиатрия всё ещё в большом долгу перед человечеством", - прокомментировал с своем микроблоге в Twitter промелькнувшую перед глазами сцену журналист Виталий Третьяков.
"Да. Я давно думаю, что сейчас удачное время писать диссертации по психологии или психиатрии - много наглядных примеров, на которые можно сослаться и все тебя поймут" – согласился Litatasso.
"На Руси тоже всегда любили юродивых", - добавил Leshinski.
Фото: Twitter/Vitaly Tretyakov
На Украине между тем обсуждают, каким будет сотрудничество Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили. В Сети эту парочку называют, как в мультике "Малыш и Карлсон". Малыш – это Владимир Зеленский, чей рост, по данным СМИ, оказался ниже, чем у других ранее занимавших пост украинского президента политиков. Ну а прозвище "Карлсон" Михаил Саакашвили получил после того, как попытался в 2017 году спрятаться от силовиков, приехавших его задерживать, на крыше.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
29 мая 2019, 22:24
Новейший бомбардировщик из "Чёрной программы" США получит ядерную "изюминку"
29 мая 2019, 06:09
"Я хочу продолжить наш путь": Себастьян Курц рассчитывает снова занять пост канцлера Австрии
30 мая 2019, 01:24
«Принцип справедливости»: почему Мюллер не сделал вывод о препятствовании правосудию со стороны Трампа в своём докладе
29 мая 2019, 22:24
Саакашвили в аэропорту Киева встречали с караваем и под звуки украинского гимна
30 мая 2019, 01:39
"Жал руку Мотороле": Зеленский пытался скрыть назначение главой УГО Оцерклевича
30 мая 2019, 01:39
Из-за пропажи "серверов с гостайнами" следователи собираются допросить Порошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 мая 2019, 07:09
Провал русской разведки или подзатыльник от Госдепа?
28 мая 2019, 10:39
Новый президент Литвы напомнил о России и заговорил о "предательстве"
29 мая 2019, 06:09
"Путин смеялся до слез": В Сети оценили разоблачение лже-русской, "политически убившей" Штрахе
28 мая 2019, 04:09
"Вот и кастрюля на голове": В Сети обсудили экипировку Зеленского для поездки в Донбасс
28 мая 2019, 20:24
Американский самолёт загадочно пропал у российской базы в Сирии - СМИ
26 мая 2019, 13:09
Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
23 мая 2019, 23:09
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.