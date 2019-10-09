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"Прыгает в шоке": Львенок, напугавший маму, стал звездой Сети
09 октября 2019, 02:24 • 91 • В мире
Это веселое видео показывает момент, когда озорной львенок испугал свою маму, подкрадываясь к ней. "Прыгает в шоке", - пишут в Сети пользователи, смеясь над реакцией львицы.
Эдинбургский зоопарк опубликовал забавное видео, в котором львенок подкрадывается к своей маме сзади. И нападает на нее, слегка касаясь лапой. Львица в это время смотрела на другого своего детеныша. От неожиданности она подскакивает.
"Прыгает в шоке", - пишут пользователи в Сети.
Клип быстро стал вирусным. Подпись под ним гласит: "Пытаться расслабиться, когда у тебя есть дети".
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