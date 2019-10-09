"Прыгает в шоке": Львенок, напугавший маму, стал звездой Сети

Эдинбургский зоопарк опубликовал забавное видео, в котором львенок подкрадывается к своей маме сзади. И нападает на нее, слегка касаясь лапой. Львица в это время смотрела на другого своего детеныша. От неожиданности она подскакивает.

"Прыгает в шоке", - пишут пользователи в Сети.

Клип быстро стал вирусным. Подпись под ним гласит: "Пытаться расслабиться, когда у тебя есть дети".