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"Прямых пулевых ранений нет": ФСБ не применяла оружие против украинских моряков

08 декабря 2018, 17:39  •  104 • Политика
Представитель ФСБ России Михаил Шишов рассказал, что характер ранений задержанных украинских моряков свидетельствует о том, что они были получены в результате попаданий в них осколков поврежденной обшивки катера. Шишов подчеркнул, что у моряков "прямых пулевых ранений нет".
Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов заявил, что украинские моряки, задержанные российской погранслужбой в Керченском проливе при попытке незаконного пересечения границы, были ранены осколками обшивки корпуса катера, поврежденной при столкновении с российским судном.
"Прямых пулевых ранений нет", - подчеркнул Шишов.
Напомним, 24 украинских военных моряка были задержаны 25 ноября погранслужбой ФСБ России при попытке без предупреждения зайти в российские территориальные воды. Всем задержанным морякам предъявлены обвинения по уголовному делу. Ранее в ФСБ отмечали, что задержанные не являются военнопленными.

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