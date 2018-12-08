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"Прямых пулевых ранений нет": ФСБ не применяла оружие против украинских моряков
08 декабря 2018, 17:39 • 104 • Политика
Представитель ФСБ России Михаил Шишов рассказал, что характер ранений задержанных украинских моряков свидетельствует о том, что они были получены в результате попаданий в них осколков поврежденной обшивки катера. Шишов подчеркнул, что у моряков "прямых пулевых ранений нет".
Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов заявил, что украинские моряки, задержанные российской погранслужбой в Керченском проливе при попытке незаконного пересечения границы, были ранены осколками обшивки корпуса катера, поврежденной при столкновении с российским судном.
Напомним, 24 украинских военных моряка были задержаны 25 ноября погранслужбой ФСБ России при попытке без предупреждения зайти в российские территориальные воды. Всем задержанным морякам предъявлены обвинения по уголовному делу. Ранее в ФСБ отмечали, что задержанные не являются военнопленными.
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