"Прямых пулевых ранений нет": ФСБ не применяла оружие против украинских моряков

Представитель ФСБ России Михаил Шишов рассказал, что характер ранений задержанных украинских моряков свидетельствует о том, что они были получены в результате попаданий в них осколков поврежденной обшивки катера. Шишов подчеркнул, что у моряков "прямых пулевых ранений нет".

Начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов заявил, что украинские моряки, задержанные российской погранслужбой в Керченском проливе при попытке незаконного пересечения границы, были ранены осколками обшивки корпуса катера, поврежденной при столкновении с российским судном.

"Прямых пулевых ранений нет", - подчеркнул Шишов.

Напомним, 24 украинских военных моряка были задержаны 25 ноября погранслужбой ФСБ России при попытке без предупреждения зайти в российские территориальные воды. Всем задержанным морякам предъявлены обвинения по уголовному делу. Ранее в ФСБ отмечали, что задержанные не являются военнопленными.