"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Путину, который в понедельник провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Она заявила, что "новая власть" пересмотрит все договоры, заключённые Лукашенко с Россией, поскольку считает его нелегитимными правителем. Тихановская также выразила сожаление, что Путин решил вести диалог с "узурпатором, а не белорусским народом", от лица которого она, очевидно, выступала.

Военный журналист Евгений Поддубный отметил, что угрожать Путину - это крайне сомнительная идея, даже если бы у Тихановской были реальные перспективы встать во главе Белоруссии.

Прямо скажем, плохое, очень плохое начало. Даже если бы у неё были перспективы. Ну кто ей такое советует, а? - прокомментировал он в Telegram.

Скриншот: Telegram/Поддубный

Напомним, что в понедельник Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одним из результатов этой встречи стало одобрение кредита для Белоруссии в размере 1,5 млрд долларов.