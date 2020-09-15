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"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
15 сентября 2020, 00:25 • 129 • Политика
Евгений Поддубный рассказал о грубой ошибке Тихановской, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину с угрозами. Военный журналист отметил: "Прямо скажем, плохое начало".
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Путину, который в понедельник провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Она заявила, что "новая власть" пересмотрит все договоры, заключённые Лукашенко с Россией, поскольку считает его нелегитимными правителем. Тихановская также выразила сожаление, что Путин решил вести диалог с "узурпатором, а не белорусским народом", от лица которого она, очевидно, выступала.
Военный журналист Евгений Поддубный отметил, что угрожать Путину - это крайне сомнительная идея, даже если бы у Тихановской были реальные перспективы встать во главе Белоруссии.
Скриншот: Telegram/Поддубный
Напомним, что в понедельник Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одним из результатов этой встречи стало одобрение кредита для Белоруссии в размере 1,5 млрд долларов.
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