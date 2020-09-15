Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / Политика

"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской

15 сентября 2020, 00:25  •  129 • Политика
Евгений Поддубный рассказал о грубой ошибке Тихановской, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину с угрозами. Военный журналист отметил: "Прямо скажем, плохое начало".
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к Путину, который в понедельник провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Она заявила, что "новая власть" пересмотрит все договоры, заключённые Лукашенко с Россией, поскольку считает его нелегитимными правителем. Тихановская также выразила сожаление, что Путин решил вести диалог с "узурпатором, а не белорусским народом", от лица которого она, очевидно, выступала.
Военный журналист Евгений Поддубный отметил, что угрожать Путину - это крайне сомнительная идея, даже если бы у Тихановской были реальные перспективы встать во главе Белоруссии.
Прямо скажем, плохое, очень плохое начало. Даже если бы у неё были перспективы. Ну кто ей такое советует, а? - прокомментировал он в Telegram.
Скриншот: Telegram/Поддубный
Напомним, что в понедельник Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одним из результатов этой встречи стало одобрение кредита для Белоруссии в размере 1,5 млрд долларов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
14 сентября 2020, 22:35
"Выглядит омерзительно": И Англия, и Германия знают о "тайном свидетеле" в деле Навального - Баранец
14 сентября 2020, 22:35
Путин отменил указ Медведева 12-летней давности и ликвидировал НЦУКС
14 сентября 2020, 22:35
Москва раскрыла судьбу кредита для Минска
14 сентября 2020, 22:35
"Мы тебя берём на мушку, готовься к чернозёму": Лжецерковь Украины уже прямо угрожает священникам
14 сентября 2020, 22:35
Судьбу "Северного потока - 2" решит экология, а не Навальный: Устроит ли Дания газовый демарш
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 сентября 2020, 22:35
"Выглядит омерзительно": И Англия, и Германия знают о "тайном свидетел...
14 сентября 2020, 22:35
Путин отменил указ Медведева 12-летней давности и ликвидировал НЦУКС
14 сентября 2020, 22:35
"Мы тебя берём на мушку, готовься к чернозёму": Лжецерковь Украины уже прям...
14 сентября 2020, 22:35
Судьбу "Северного потока - 2" решит экология, а не Навальный: Устроит ли Да...
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске
12 сентября 2020, 17:25
Лавров сделал заявление об ответе Москвы на санкции после атаки на "Северный поток - 2"
11 сентября 2020, 02:55
"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требования Европы к России
12 сентября 2020, 21:05
Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.