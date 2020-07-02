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"Прямо сейчас!": Пелоси потребовала наказать Россию из-за фейка

02 июля 2020, 13:00  •  201 • Политика
Главная ненавистница Дональда Трампа Нэнси Пелоси потребовала наказать Россию из-за фейка, который был придуман в США. "Прямо сейчас", - заявила она.
По словам спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, против России необходимо ввести санкции из-за "сговора с талибами".
Напомним, что из-за фейковой публикации в адрес посольства России в США посыпались угрозы и призывы "свести счёты с русскими". Российское представительство уже предприняло меры и направило все материалы об угрозах в правоохранительные органы и Госдеп США. При этом в разведке США предупредили Трампа о том, что не могут доказать озвученные в адрес России обвинения.
Пелоси в интервью каналу MSNBC заявила, что Россию необходимо наказать немедленно.
"Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас", - призвала она.
Накануне сенатор США Боб Менендес предложил ввести новые санкции против России из-за статьи в The New York Times, где утверждается, будто бы Москва платила боевикам движения "Талибан" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) за убийства американских солдат. При этом всего днём ранее публикация была объявлена фейком лично президентом США Дональдом Трампом.
Ситуацию уже успел прокомментировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в столице США творится много не поддающихся объяснению вещей.

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