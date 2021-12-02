"Прямо на наших границах": Лавров выдвинул серьёзное обвинение НАТО

Министр иностранных дел Сергей Лавров выдвинул серьёзное обвинение НАТО. "Прямо на наших границах", - сделал он акцент. Глава русского МИД также раскрыл, что творилось на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Сергей Лавров заявил, что НАТО продолжает вести политику эскалации.

"Продолжается деятельность НАТО по эскалации ситуации прямо на наших границах", - произнёс глава МИД России в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что Альянс отказался рассматривать предложенные Россией шаги, позволяющие снять напряжённость и предотвратить опасные инциденты.

По словам министра, Россия в ходе СМИД ОБСЕ разъяснила Западу инициативу президента Владимира Путина о гарантиях безопасности на границах. Конкретные предложения по этому поводу будут сформулированы в ближайшее время. Лавров выразил надежду, что западные партнёры их рассмотрят.

На СМИД ОБСЕ Россия вынесла на обсуждение предложение по кибербезопасности, но представители Запада отказались говорить об этом.