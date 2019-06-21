"Прямо из логова кровавой диктатуры". Симоньян эмоционально отреагировала на разгон пулями и газом в Тбилиси

Напомним, в Тбилиси со вчерашнего вечера горожане, ведомые оппозицией, устроили акцию протеста у здания грузинского парламента. Некоторые даже разгромили офис правящей партии. Всё завершилось жёстким разгоном митингующих. Стражи порядка пустили в ход водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным местного Минздрава, в результате протестной акции пострадало больше 50 человек, среди которых в основном полицейские (38 человек). По данным СМИ, десятки митингующих задержаны.

Главред RT Маргарита Симоньян у себя на странице в соцсети Twitter иронично и весьма эмоционально прокомментировала случившееся в Тбилиси. При этом она напомнила, что в России уже давно не применяли слезоточивый газ против митингующих.

"Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски - с ее резиновыми пулями и газом - прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать".