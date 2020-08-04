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"Прям по украинским нотам": Кандидат в президенты обратилась к белорусам

04 августа 2020, 14:40  •  64 • Политика
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к белорусам с новым заявлением. "Прям по украинским нотам", - отмечают комментаторы знакомую риторику в её словах.
В частности, в обращении к жителям страны в рамках своей предвыборной программы Тихановская заявила о намерении избавить Белоруссию от "кредитной или газовой иглы".
"Прям по украинским нотам всё", - отмечают авторы Twitter-аккаунта "Голос Мордора", уточняя, что к этой программе для полной схожести следует добавить "декоммунизацию и деиндустриализацию".
"И брать побольше кредитов от МВФ. Ведь это не "кредитная игла", а рабство", - отмечается в твите.
Ранее Тихановская устроила митинг в Минске. На акции в парке Дружбы народов собрались тысячи людей. По данным правозащитников, на митинге собралось не менее 25 тысяч человек. Пользователи рунета скептично отреагировали на митингующий Минск: "Красота, ещё одна цветная революция".

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