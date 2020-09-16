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"Прям по Фрейду": Торопившийся объявить санкции имени Навального забыл географию и вызвал смех

16 сентября 2020, 04:50  •  106 • Политика
В рунете высмеяли главу евродипломатии Жозепа Борелля, который перед призывом ввести санкции имени Навального оговорился, перепутав Белоруссию с Украиной. В Сети по этому поводу не скрывают иронии: "Прям по Фрейду".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель опростоволосился во время выступления. Он заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является "нелегитимным президентом Украины". Впрочем, позднее он поправился и извинился перед присутствующими.
Однако вслед за абсурдным заявлением Боррель сделал заявление по поводу Алексея Навального и санкциях, которые ЕС должен принять против России. В данном случае географических оговорок не было, дипломат даже упомянул об американском "акте Магнитского", с которого ЕС должен взять пример.
При этом, отвечая на призывы евродепутатов остановить "Северный поток - 2", он заявил, что институты Евросоюза не имеют таких полномочий. В то же время режиссёр Никита Михалков ранее отмечал, как историю с Навальным политизируют на Западе.
В рунете же не утихает смех по поводу оговорок Борреля. Слова о президенте Украины многих позабавили.
"Прям по Фрейду", - отметил alexykork.
"Ну он же прав! Он нелегитимный президент для Украины", - написал в Twitter max_dier.
"Это когда из Белоруссии нужно сделать Украину", - заметил Дима Семин.

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