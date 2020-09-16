"Прям по Фрейду": Торопившийся объявить санкции имени Навального забыл географию и вызвал смех

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель опростоволосился во время выступления. Он заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко является "нелегитимным президентом Украины". Впрочем, позднее он поправился и извинился перед присутствующими.

Однако вслед за абсурдным заявлением Боррель сделал заявление по поводу Алексея Навального и санкциях, которые ЕС должен принять против России. В данном случае географических оговорок не было, дипломат даже упомянул об американском "акте Магнитского", с которого ЕС должен взять пример.

При этом, отвечая на призывы евродепутатов остановить "Северный поток - 2", он заявил, что институты Евросоюза не имеют таких полномочий. В то же время режиссёр Никита Михалков ранее отмечал, как историю с Навальным политизируют на Западе.

В рунете же не утихает смех по поводу оговорок Борреля. Слова о президенте Украины многих позабавили.

"Прям по Фрейду", - отметил alexykork.

"Ну он же прав! Он нелегитимный президент для Украины", - написал в Twitter max_dier.

"Это когда из Белоруссии нужно сделать Украину", - заметил Дима Семин.