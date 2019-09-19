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"Прям печально за него": Поклонская съязвила после призыва американского дипломата раскрыть правду о Крыме

19 сентября 2019, 20:54  •  47 • В мире
Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала призыв американского постпреда при ОБСЕ Джеймса Гилмора. По ее словам, за шесть лет дипломат так и не понял, что Крым - это Россия. "Прям печально за него", - иронично отметила она.
На сайте американского постпреда при ОБСЕ появилось сообщение, где глава ведомства Джеймс Гилмор "настоятельно рекомендует" России допустить представителей мониторинговых миссий. По мнению американского дипломата, только визит представителей ООН и ОБСЕ поможет "раскрыть правду о ситуации" в Крыму.
Российский депутат, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Наталья Поклонская изумилась - почему американский дипломат так ничего не понял за шесть лет? Крым - это Россия, очевидная вещь, подчеркнула она.
Поклонская не удержалась от иронии в адрес американского коллеги.
"Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор так горячо высказался о желании "увидеть правду о брутальной оккупации Крыма", прям печально стало за американского коллегу. Что же он тугой-то такой, за почти шесть лет никак не может понять очевидную вещь, Крым - это Россия", - приводит ее слова ГТРК "Таврида" Вести Крым.
Напомним, Крым стал частью России в результате предусмотренного международным правом референдума в марте 2014 года. Почти 97% жителей отдали голос за воссоединение с Россией.

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