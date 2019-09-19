"Прям печально за него": Поклонская съязвила после призыва американского дипломата раскрыть правду о Крыме

На сайте американского постпреда при ОБСЕ появилось сообщение, где глава ведомства Джеймс Гилмор "настоятельно рекомендует" России допустить представителей мониторинговых миссий. По мнению американского дипломата, только визит представителей ООН и ОБСЕ поможет "раскрыть правду о ситуации" в Крыму.

Российский депутат, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Наталья Поклонская изумилась - почему американский дипломат так ничего не понял за шесть лет? Крым - это Россия, очевидная вещь, подчеркнула она.

Поклонская не удержалась от иронии в адрес американского коллеги.

"Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор так горячо высказался о желании "увидеть правду о брутальной оккупации Крыма", прям печально стало за американского коллегу. Что же он тугой-то такой, за почти шесть лет никак не может понять очевидную вещь, Крым - это Россия", - приводит ее слова ГТРК "Таврида" Вести Крым.

Напомним, Крым стал частью России в результате предусмотренного международным правом референдума в марте 2014 года. Почти 97% жителей отдали голос за воссоединение с Россией.