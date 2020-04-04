"Прям фу": Собчак обвинила Марию Захарову в пропаганде и заявила о любви к России

Журналист и телеведущая Ксения Собчак продолжает оценивать события, связанные с коронавирусом, в личном телеграм-канале "Кровавая барыня". Как и вчера, когда личные впечатления были сдобрены матом, Собчак оценивает политические решения.

"Как ловко и мошеннически они подменяют любовь к родине и любовь к конкретным представителям власти. Я вот очень люблю свою страну, и народ люблю, и никакого отношения эта любовь к Путину, Ельцину, Брежневу или Навальному не имеет", - пишет Собчак.

Если мы чуть более внимательно ознакомимся с записями Собчак, будет ясно и к кому именно обращено сказанное. Оказалось, Ксению Собчак расстроила отповедь официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Как ловко, конечно, у Маши Захаровой и прочих пропагандистов "уважение к народу" равно уважение к избранной (по изначальной мысли временно) власти. Меня это правда завораживает всегда. Этим людям, которые уж точно учат нас жить больше, чем все другие, не приходит в голову, что можно очень любить и уважать страну свою, но не любить текущих правителей?"

Идём дальше - попытаемся разобраться, какое именно высказывание Марии Захаровой вызвало реакцию. Оказалось, Собчак не понравились рассуждения Захаровой об "очень богатых людях", которые сегодня живут за рубежом, но просят помощи у России. Рассказав о таких, Захарова просила уважать свою страну и людей, живущих в России. А Собчак удивительным образом восприняла это так:

"Для меня глава исполнительной власти - это в идеале просто наёмный менеджер, а не царь. Но эту мысль все эти холуи при власти понять не могут. Еще умудряются и социальную рознь разжигать мифическими самолётами частными. Прям фу", - пишет телеведущая.

Мария Захарова на сказанное пока никак не отреагировала.