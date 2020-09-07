"Прячутся, стыдятся, но...": Почему скандал с "золотыми" паспортами не будет уроком для элиты?

Кипрские СМИ опубликовали список граждан России, которые получили так называемые "золотые паспорта". Среди упомянутых много людей, которые занимают довольно высокие должности. К примеру, первый заместитель председателя ВЭБ Михаил Кузовлёв, член совета директоров Газпромбанка Алексей Матвеев и другие. Политолог, член бюро президиума партии "РОДИНА" Фёдор Бирюков объяснил, кому выгоден скандал с паспортами, и почему после него вряд ли что-то кардинально изменится.

"Данный новостной повод, конечно, следует рассматривать с точки зрения каких-то политических манипуляций, которыми занимается сейчас Кипр, лавируя между Западом и Россией. Кипр давно является популярной офшорной зоной не только для российских и украинских предпринимателей высшей лиги, но и для многих западных. Люди переводили туда средства и инвестировали в кипрскую экономику, чтобы свои средства сберечь и приумножить, уйти от налогов, это всё понятно, и мы это всё знаем. Другое дело, что у нас уже с 2014 года с началом масштабного глобального противостояния с Западом идёт речь о так называемой национализации элит, и уже даже в Конституцию внесены поправки о запрете иметь чиновниками двойное гражданство, активы за рубежом, тем не менее, данный случай показывает, что многие представители высшей элиты, допускаю, не столько политической, сколько финансово-экономической, остаются резидентами иностранных государств", - пояснил эксперт.

Он считает, что интересы, как и капиталы российской элиты, до сих пор находятся далеко за пределами Российской Федерации. И если до 2014 года это было повальное явление, а двойное гражданство было чуть ли не повальным среди высших эшелонов власти, то сейчас ситуация немного изменилась.

"Сейчас этого как бы стыдятся, это прячут, стараются избавиться. Но бизнес-зубры, бизнес-монстры, можно сказать, продолжают существовать на половину или хотя бы на треть вне России. Поскольку по сути своей, по генезису - это чистой воды компрадорская буржуазия, которая рассматривает Россию исключительно как рабочую площадку, как офисную территорию для извлечения денежных средств. Добытые деньги за счёт эксплуатации российских ресурсов, в том числе и человеческих ресурсов, они предпочитают выводить за границу. И история с публикациями лондонских вкладов, и уже не первая история с Кипром, с их публичной выдачей своих инвесторов, в том числе из России, ничему не учит", - делает вывод Бирюков.

Он предполагает, что дело в том, что большинство представителей российской элиты создали себя на противопоставлении национальных и собственных, личных или корпоративных интересов.

"По сути дела, мы видим, что процесс национализации элит происходит в большей степени на словах, чем на деле. Элиты предпочитают оставаться глобализированными и во многих отношениях антинациональными даже. До сих пор многие либерально настроенные представители элиты надеются, что всё устаканится, и они вернутся в такое любимое ими состояние граждан мира, а Россия останется для них всего лишь очень выгодным, прибыльным рабочим местом", - резюмировал Бирюков.