"Прозвучало впервые": Политолог оценил версию столкновения "Курска" с иностранной подлодкой

Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов в программе о гибели подлодки "Курск" заявил, что наш атомоход столкнулся с иностранной подводной лодкой. Откровения экс-командующего оценил политолог Виталий Третьяков.

Он отмечает, что версия о том, что к трагедии с подлодкой "Курск" может быть причастна иностранная субмарина, впервые прозвучала в эфире крупного федерального канала. При этом даже было отмечено, что известно, какая подлодка погубила российский атомоход.

Авторы фильма не отреклись от официальной версии, но и эта прозвучала почти как самая доказанная, - отмечает политэксперт на своей странице в Twitter.

Также Третьяков указывает, что ещё в октябре 2000 года в "Независимой газете" в фундаментальной статье эту версию чётко обосновал покойный контр-адмирал Валерий Алексин, главный штурман ВМФ России.

Фото: скриншот Twitter/@v_tretyakov