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"Прозвучало впервые": Политолог оценил версию столкновения "Курска" с иностранной подлодкой

17 августа 2020, 19:50  •  65 • Политика
Атомоход "Курск" столкнулся с иностранной подлодкой, заявил экс-командующий Северным флотом. Версию оценил политолог Виталий Третьяков. "Фактически впервые на госканале прозвучало утверждение о том, что в трагедии виновата иностранная субмарина", - отмечает он.
Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов в программе о гибели подлодки "Курск" заявил, что наш атомоход столкнулся с иностранной подводной лодкой. Откровения экс-командующего оценил политолог Виталий Третьяков.
Он отмечает, что версия о том, что к трагедии с подлодкой "Курск" может быть причастна иностранная субмарина, впервые прозвучала в эфире крупного федерального канала. При этом даже было отмечено, что известно, какая подлодка погубила российский атомоход.
Авторы фильма не отреклись от официальной версии, но и эта прозвучала почти как самая доказанная, - отмечает политэксперт на своей странице в Twitter.
Также Третьяков указывает, что ещё в октябре 2000 года в "Независимой газете" в фундаментальной статье эту версию чётко обосновал покойный контр-адмирал Валерий Алексин, главный штурман ВМФ России.
Фото: скриншот Twitter/@v_tretyakov

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