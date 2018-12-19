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"Проживем на гречке и яблоках": На Украине четыре продукта упали в цене. Остальные подорожали вместе с бензином и лекарствами

19 декабря 2018, 07:09  •  175 • В мире
Госстат Украины опубликовал информацию, согласно которой в стране бензин, лекарства и аренда жилья по-прежнему дорожают, зато дешевеют яблоки, гречка и сахар. "Проживем и на гречке с яблоками", - шутят пользователи в Сети
По данным украинского Росстата, за минувший год в стране заметно подорожали продукты, аренда жилья и проезд на транспорте. Соответствующая информация была размещена на сайте ведомства.
Более дорогим стал традиционный украинский борщ: лук репчатый обыкновенный "приподнялся" в цене на 57%, морковь и капуста на 40%, а свекла – всего на 22%.
Дороже стали пшеничный хлеб, ячневая крупа, макароны, мука и манка. Сигареты всех видов тоже изменились в цене в сторону повышения.
Стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась на 26%, бензин – в среднем на 12%, а сжиженный автогаз – на 21% .
Только четыре продукта в этом году на Украине стали дешевле. Это яблоки (77% от прежней цены), гречка (на 35% дешевле) сахар (почти на 11%) и яйца, которые теперь можно купить на примерно 9% дешевле, чем раньше.
"Откажемся от борща, будем есть гречку с яблоками", - шутят пользователи Сети.
Об этом сообщает издание Страна.UA.

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