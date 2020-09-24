|
"Прожить можно, если ты кот": В России оценили новый размер МРОТ
24 сентября 2020, 20:00 • 57 • Политика
Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу. Они составят 11 653 и 12 792 рубля соответственно. Игорь Коротченко задался вопросом, можно ли прожить на такие деньги? "Можно... Если ты - кот!" - отвечают в комментариях.
Правительство предложило новый подход к определению прожиточного минимума в России. Он будет зафиксирован на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Таким образом в 2021 году прожиточный минимум составит 11 653 рубля, а МРОТ - 12 792 рубля. Военный эксперт Игорь Коротченко поинтересовался в Twitter у своих подписчиков, возможно ли прожить на эти деньги?
Напомним, что поправки, закрепляющие новую модель формирования ключевых социальных показателей, уже одобрили на заседании правительства 23 сентября. Ожидается, что в ближайшее время документ поступит в Госдуму.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2020, 21:50
|
22 сентября 2020, 16:40
|
17 сентября 2020, 22:05
|
19 сентября 2020, 16:15
|
20 сентября 2020, 16:05
|
23 сентября 2020, 12:50
|
24 сентября 2020, 02:35