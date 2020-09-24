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"Прожить можно, если ты кот": В России оценили новый размер МРОТ

24 сентября 2020, 20:00  •  57 • Политика
Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу. Они составят 11 653 и 12 792 рубля соответственно. Игорь Коротченко задался вопросом, можно ли прожить на такие деньги? "Можно... Если ты - кот!" - отвечают в комментариях.
Правительство предложило новый подход к определению прожиточного минимума в России. Он будет зафиксирован на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Таким образом в 2021 году прожиточный минимум составит 11 653 рубля, а МРОТ - 12 792 рубля. Военный эксперт Игорь Коротченко поинтересовался в Twitter у своих подписчиков, возможно ли прожить на эти деньги?
"Можно, если не покупать ничего и не есть", - пишет @zXH9B8GGi1XkJiC.
"Можно... Если ты - кот! Почти столько у меня уходит в месяц на еду и насыпку двум котам", - добавляет Василий Александрович @DwRC1DlNfAldeDn.
"Выжить можно, но достойно прожить - нет. Выживание тоже долго не продлится. Человек в таких условиях либо уйдёт в мир иной, либо восстанет", - отмечает София @Julia2024Me.
"Можно не умереть", - уточняет Юрий Васильевич @iuniakov48.
Напомним, что поправки, закрепляющие новую модель формирования ключевых социальных показателей, уже одобрили на заседании правительства 23 сентября. Ожидается, что в ближайшее время документ поступит в Госдуму.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko

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