"Прожить можно, если ты кот": В России оценили новый размер МРОТ

Правительство предложило новый подход к определению прожиточного минимума в России. Он будет зафиксирован на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Таким образом в 2021 году прожиточный минимум составит 11 653 рубля, а МРОТ - 12 792 рубля. Военный эксперт Игорь Коротченко поинтересовался в Twitter у своих подписчиков, возможно ли прожить на эти деньги?

"Можно, если не покупать ничего и не есть", - пишет @zXH9B8GGi1XkJiC.

"Можно... Если ты - кот! Почти столько у меня уходит в месяц на еду и насыпку двум котам", - добавляет Василий Александрович @DwRC1DlNfAldeDn.

"Выжить можно, но достойно прожить - нет. Выживание тоже долго не продлится. Человек в таких условиях либо уйдёт в мир иной, либо восстанет", - отмечает София @Julia2024Me.

"Можно не умереть", - уточняет Юрий Васильевич @iuniakov48.