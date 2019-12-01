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"Пройдёт сквозь бронежилет": Американские СМИ не сдержали восторга по поводу российского оружия

01 декабря 2019, 00:39  •  113 • Политика
Американский журнал опубликовал статью о российской винтовке СВДК, не сдержав своего восторга. "Пройдёт под бронежилет", - написало издание. И добавило, что на вооружении НАТО сегодня нет ничего подобного.
Американский журнал National Interest по достоинству оценил оружие России. Речь идёт об СВДК - крупнокалиберной снайперской винтовке Драгунова. Автор статьи назвал её смертоносной.
Он рассказал, что винтовку разработали ещё в 1957-1963 годах группой под руководством Евгения Драгунова на основе уже имеющейся на вооружении в Российской армии СВД.
Усовершенствованная версия применяет крупнокалиберный патрон 9,3×64 мм 7Н33. Это военный вариант старого охотничьего патрона 9,3×64 мм Бреннеке. "Он выпускает пулю в 254 грамма со стальным сердечником со скоростью 2526 футов в секунду. Штатным прицелом винтовки служит оптический прицел 1П70 "Гиперон", - написало издание. "Главная задача этой винтовки - победить цели, которые носят тяжёлую броню", - добавил автор статьи. Он уточнил: оружие способно пробить броню на расстоянии до 600 метров! И высказался о том, что у НАТО сейчас нет оружия, сопоставимого по своим характеристикам с СВДК.
Под фото, запечатлевшим российского президента с винтовкой в руках, издание подписало: "Вы мертвы: российская снайперская винтовка пройдёт сквозь бронежилет".

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