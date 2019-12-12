"Проявляет характер": США ввели санкции против Турции за покупку С-400. Эрдоган ответил

США введут экономические санкции против Турции из-за покупки С-400, сообщил Tekegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Такой законопроект уже принял Комитет по международным делам сената США.

До этого Эрдоган угрожал, что ему есть чем ответить на санкции. Турецкие власти заявили, что готовы закрыть для США базу Инджирлик. С подобным заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Впрочем, и это ещё не всё.

"Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение. Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик".

"Эрдоган проявляет характер: в случае, если США введут санкции против Турции из-за покупки С-400, он закроет для США ключевую для них базу Инджирлик. Это серьёзная угроза. И сигнал, что санкции могут иметь эффект бумеранга для самих США. Это вопрос решимости и политической воли", - написал у себя в Twitter председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон требует от Турции отказаться от покупки ЗРК C-400. Вместо этого американцы предлагали свои комплексы Patriot. Как заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, другие страны начали отказываться от закупок американских ЗРК. При этом давление со стороны Вашингтона не может изменить их мнение, что уже доказали Индия и Турция. Преимуществом российского оружия стал тот факт, что оно опробовано в боевых условиях в Сирии.

Досье

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 стоимостью $2,5 млрд. Против покупки Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.

17 июля Белый дом заявил, что решение Турции приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе выпуска американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. США также угрожали ввести против Турции ограничительные меры.