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"Проявление высокого уровня цивилизации?": Соловьёв напомнил литовскому депутату об участи нападавших на Москву

16 января 2020, 08:09  •  59 • В мире
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году. Телеведущий Владимир Соловьёв не постеснялся, назвав его идею "бредовыми мыслями". Он поинтересовался, уж не "проявление ли высокого уровня цивилизации" в этом высказывании депутата, и напомнил об участи нападавших на Москву.
Ранее, напомним, депутат литовского сейма Арвидас Анушаускас предложил Польше совместно отметить вступление войск Речи Посполитой в Москву 410 лет назад. "Я серьёзно. Десять дней мы могли бы праздновать", - уточнил он на странице в Facebook.
Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя это предложение литовского депутата, не постеснялся и назвал его идею "бредовыми мыслями" и "печальным зрелищем".
"Это то, что они называют проявлением высокого уровня цивилизации?" - продолжил свою мысль Соловьёв в интервью газете "Взгляд".
Журналист, заметив, что этот инициативный депутат "веселит" тех, кто его избрал, напомнил Анушаускасу об участи нападавших на Москву, пишет ФАН.
"Хотелось бы ему напомнить, чем заканчиваются в истории все походы на Москву и взятия Москвы", - резюмировал Соловьёв.

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