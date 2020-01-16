"Проявление высокого уровня цивилизации?": Соловьёв напомнил литовскому депутату об участи нападавших на Москву

Ранее, напомним, депутат литовского сейма Арвидас Анушаускас предложил Польше совместно отметить вступление войск Речи Посполитой в Москву 410 лет назад. "Я серьёзно. Десять дней мы могли бы праздновать", - уточнил он на странице в Facebook.

Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя это предложение литовского депутата, не постеснялся и назвал его идею "бредовыми мыслями" и "печальным зрелищем".

"Это то, что они называют проявлением высокого уровня цивилизации?" - продолжил свою мысль Соловьёв в интервью газете "Взгляд".

Журналист, заметив, что этот инициативный депутат "веселит" тех, кто его избрал, напомнил Анушаускасу об участи нападавших на Москву, пишет ФАН.

"Хотелось бы ему напомнить, чем заканчиваются в истории все походы на Москву и взятия Москвы", - резюмировал Соловьёв.