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"Проявим терпение": Ким Чен Ын предложил миру пойти навстречу Северной Корее

20 июня 2019, 20:54  •  73 • Политика
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова сохранять терпение в решении проблемы Корейского полуострова, но ей должны идти навстречу.
О том, что КНДР сейчас готова проявить терпение в решении проблемы Корейского полуострова, сказал лидер страны Ким Чен Ын. Он добавил, что одним из главных их условий – это то, что Северной Корее должны сделать шаг навстречу.
Северокорейский лидер об этом сказал в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, что сегодня, 20 июня, Си Цзиньпин в настоящее время находится с государственным визитом в Северной Корее.
"КНДР готова проявить терпение. При этом мы надеемся, что соответствующие стороны будут идти ей навстречу, - цитирует Ким Чен Ына Центральное телевидение Китая. - Надо искать варианты решения, которые бы учитывали закономерные обеспокоенности всех сторон".

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