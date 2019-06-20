"Проявим терпение": Ким Чен Ын предложил миру пойти навстречу Северной Корее

О том, что КНДР сейчас готова проявить терпение в решении проблемы Корейского полуострова, сказал лидер страны Ким Чен Ын. Он добавил, что одним из главных их условий – это то, что Северной Корее должны сделать шаг навстречу.

Северокорейский лидер об этом сказал в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, что сегодня, 20 июня, Си Цзиньпин в настоящее время находится с государственным визитом в Северной Корее.

"КНДР готова проявить терпение. При этом мы надеемся, что соответствующие стороны будут идти ей навстречу, - цитирует Ким Чен Ына Центральное телевидение Китая. - Надо искать варианты решения, которые бы учитывали закономерные обеспокоенности всех сторон".