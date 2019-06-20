|
"Проявим терпение": Ким Чен Ын предложил миру пойти навстречу Северной Корее
20 июня 2019, 20:54 • 73 • Политика
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова сохранять терпение в решении проблемы Корейского полуострова, но ей должны идти навстречу.
О том, что КНДР сейчас готова проявить терпение в решении проблемы Корейского полуострова, сказал лидер страны Ким Чен Ын. Он добавил, что одним из главных их условий – это то, что Северной Корее должны сделать шаг навстречу.
Северокорейский лидер об этом сказал в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, что сегодня, 20 июня, Си Цзиньпин в настоящее время находится с государственным визитом в Северной Корее.
"КНДР готова проявить терпение. При этом мы надеемся, что соответствующие стороны будут идти ей навстречу, - цитирует Ким Чен Ына Центральное телевидение Китая. - Надо искать варианты решения, которые бы учитывали закономерные обеспокоенности всех сторон".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июня 2019, 01:54
|
16 июня 2019, 06:24
|
20 июня 2019, 01:09
|
14 июня 2019, 05:39
|
17 июня 2019, 03:24
|
14 июня 2019, 05:39
|
15 июня 2019, 20:24