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"Проворовался. Этот будет хуже": Украинскому вице-премьеру, заговорившему про Крым, напомнили о судьбе Омеляна

12 ноября 2019, 17:39  •  91 • В мире
Премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна находится в состоянии фактической войны с Россией. По его словам, это закончится лишь тогда, когда Крым вернется под контроль Незалежной. В Сети по этому поводу иронично напоминают про предыдущего "борца с Россией" министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Но тот глашатай проворовался и вынужден сейчас ходить на допросы, указывают блогеры. "Этот будет хуже", - пишут в Рунете.
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба даже при новой власти в Киеве продолжает заезженную за пять лет пластинку о "войне" с Россией. В одном из интервью он заявил, будто противостояние завершится лишь тогда, когда Крым вновь будет под украинским контролем.
Отметим, что несмотря на прошедший референдум, где крымчане четко дали понять всему миру, что хотят воссоединиться с Россией, Киев, а также ряд западных стран-подпевал не желают замечать очевидного, не признавая результаты народного волеизъявления.
Кулеба все же не преминул отметить, что Незалежной рано или поздно, но придется нормализовать отношения с Россией. Однако, указал он, "это не будет по принципу "взяли и забыли".
"Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло", - цитирует его слова "РБК Украина".
В Сети по этому поводу разразились смешками. Так, Кулебе напомнили о бесславном завершении карьеры министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который "радовал" общественность аналогичными выпадами в адрес нашей страны.
"Омелян тоже все с Россией воевал. Теперь на допрос по коррупционным делам ходит, как на работу, никак его официальные доходы с реальной недвижимостью не сходятся. Проворовался. Этот будет хуже", - говорится в твиттер-аккаунте "Уругвайская разведка".
"Эх Кулеба, Кулеба, о какой такой войне он говорит, может, ему что ночью приснилось, какой такой Крым, какие такие выплаты, а этот пассаж: "из рук выскользнет"! Это мыло в бане у Кулебы из рук может выскользнуть", - иронично заметил Алексей Федоров.
"Дмитро Кулеба похож на старуху из сказки "о золотой рыбке" финал всем известен ))))", – написал Макс Иванов.

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