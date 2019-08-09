"Провокация!": В оппозиции открестились от наделавшего шума "списка сторонников Навального"

О том, что загадочный документ разошёлся из телеграм-каналов по всей Сети, сообщил телеведущий Владимир Соловьёв. Он написал в своем твиттере: "Взяли и всех сдали. Разом. Идиоты. Команда Навального выложила данные своих сторонников".

При этом журналист ссылается на телеграм-канал "Кремлёвская прачка". Там выложенный документ сопроводили подписью: "В чате команды Навального совсем обезумели - они случайно выложили прямо в свой чат ВСЮ базу своих сторонников для призывов людей на митинг. Там вообще всё: паспорта, телефоны, адреса их. Вообще всё".

Однако в комментариях Соловьёву возразили представители оппозиции. Дескать, "слив" был от некого анонимного аккаунта, и сам список не имеет отношения к сторонникам Навального. "Не ведитесь на провокации", - открещиваются от документа оппозиционеры.

Тем временем паблик "Мэш" выдвигает другую версию: якобы список был найден в ходе обысков офиса ФБК. Якобы данные сторонников хранились в изъятых компьютерах.

Третью версию происхождения списка публикует "Медиазона". Там утверждают, что в документе - данные около 3000 граждан. При этом все они были ранее задержаны "на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа, включая журналистов "Медиазоны".

Отмечается, что там же опубликованы личные данные задержанных 27 июля Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Данила Беглеца, которые позже оказались обвиняемыми по уголовному делу о "массовых беспорядках".