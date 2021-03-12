|
"Провокация в Крыму отвлечёт от удара по Донбассу": Баранец раскрыл манёвры Киева
12 марта 2021, 02:55 • 71 • Политика
Украина пытается отвлечь внимание России на Крым для нанесения удара по Донбассу. "Возможно, что сейчас проводится "операция "заблуждение", - не исключает военный обозреватель Виктор Баранец.
Военная техника Украины замечена движущейся к границе Крыма. Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец уверен, что это обманный манёвр для неожиданного удара по Донбассу.
Он объяснил, что в Киеве отлично понимают: Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут преодолеть оборону Крыма. Поэтому движение техники, вероятнее всего, - это попытка отвлечь внимание от военной провокации. Например, от подготовки боевого масштабного наступления на ЛНР и ДНР.
- сказал Виктор Баранец в интервью Nation News.
Он напомнил, что ВСУ уже несколько месяцев сосредотачивают войска на донбасском направлении. При этом эксперт выразил уверенность: что бы Киев ни готовил, ополченцы Донбасса будут к этому готовы, а Россия, в случае необходимости, их поддержит.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 марта 2021, 10:55
|
08 марта 2021, 08:10
|
07 марта 2021, 12:55
|
11 марта 2021, 15:00
|
10 марта 2021, 08:45
|
05 марта 2021, 03:10
|
08 марта 2021, 22:50