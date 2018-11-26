Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США намерены подготовить украинские СМИ к выборам
ЕС созовет спецзаседание по оценке ситуации в Керчи — МИД Австрии
Возобновлено судоходство по Керченскому проливу
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
Главная / Политика

"Провокация в Азовском море готовилась заранее": Украинскому поверенному придется прибыть в МИД России

26 ноября 2018, 13:09  •  108 • Политика
Украинский поверенный вызван в МИД России после действий Киева в Азовском море. "Провокация в Азовском море готовилась заранее", - подчеркнула Мария Захарова, анонсируя беседу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что в российское внешнеполитическое ведомство будет вызван временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский. Решение о вызове связано с провокационными действиями Киева в Азовском море.
Как отметила Мария Захарова, Украина нарушила правовые нормы, планируя агрессивные и, что важно, опасные действия. В МИД России уверены, что "провокация в Азовском море готовилась заранее", о чем и говорит Мария Захарова.
Напомним, обострение ситуации произошло 25 ноября после того, как три корабля Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и нарушили конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом "опасное маневрирование", из-за чего представители флота России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержали сотрудники ФСБ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

108
Источник
Похожие новости
26 ноября 2018, 13:09
Гаспарян по пунктам объяснил, что означает военное положение на Украине
26 ноября 2018, 03:24
«Требуем немедленно отпустить»: Эстония о задержании нарушивших границу России судах Украины
26 ноября 2018, 00:09
Украинские корабли "могут быть уничтожены за секунду", заявили в Крыму

26 ноября 2018, 13:09
«Освободите украинские суда»: МИД Канады поддержал провокацию Киева в Керченском проливе
26 ноября 2018, 03:24
НАТО и ЕС требуют от России «немедленно деэскалировать ситуацию» в Азовском море
26 ноября 2018, 13:09
"Провокация в Азовском море готовилась заранее": Украинскому поверенному придется прибыть в МИД России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 ноября 2018, 17:39
«Провокация Запада»: корабли Украины нарушили границу с Россией
22 ноября 2018, 08:24
Чалый требует публично казнить себя (Руслан Осташко)
21 ноября 2018, 04:56
Оппозиция Порошенко крепнет
22 ноября 2018, 08:24
Индия построит для России двух новых «Адмиралов Григоровичей» — СМИ
21 ноября 2018, 12:54
Телеканал CNN «растоптал» репутацию Хиллари Клинтон
20 ноября 2018, 10:39
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
21 ноября 2018, 12:09
Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.