"Провокация в Азовском море готовилась заранее": Украинскому поверенному придется прибыть в МИД России

Украинский поверенный вызван в МИД России после действий Киева в Азовском море. "Провокация в Азовском море готовилась заранее", - подчеркнула Мария Захарова, анонсируя беседу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что в российское внешнеполитическое ведомство будет вызван временный поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский. Решение о вызове связано с провокационными действиями Киева в Азовском море.

Как отметила Мария Захарова, Украина нарушила правовые нормы, планируя агрессивные и, что важно, опасные действия. В МИД России уверены, что "провокация в Азовском море готовилась заранее", о чем и говорит Мария Захарова.

Напомним, обострение ситуации произошло 25 ноября после того, как три корабля Военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и нарушили конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом "опасное маневрирование", из-за чего представители флота России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержали сотрудники ФСБ.