"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ультиматум по границе

До этого в республике отмечали провокации с элементами политического шоу, целью которых было вызвать "хайп" в странах Запада. Однако сейчас впервые с 2008 года создан силовой прецедент, отметил он.

Прямая ответственность за реагирование югоосетинской стороны будет лежать на грузинской стороне, подчеркнул Кокоев. На фоне упорного отказа Грузии подписать мирный договор с Южной Осетией никаких предпосылок к прогрессу в отношениях не наблюдается, отметил он.

В то же время Тбилиси регулярно проводит военные учения, "играя мускулами", что беспокоит Южную Осетию, подчеркнул Кокоев. "Ситуация с самого начала находится под контролем югоосетинских спецслужб, поэтому призываю граждан республики к спокойствию", - заключил он.