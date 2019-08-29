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"Провокация с нечеловеческим упорством": Южная Осетия выдвинула Грузии ультиматум по границе

29 августа 2019, 01:39  •  97 • Политика
Администрация президента Южной Осетии распространила срочное сообщение о серьёзной провокации на границе. Советник президента по внутренней политике Сослан Кокоев сообщил, что ситуация опасная – Грузия "с нечеловеческим упорством" продолжают усиливать напряженность на границе с Южной Осетией.
До этого в республике отмечали провокации с элементами политического шоу, целью которых было вызвать "хайп" в странах Запада. Однако сейчас впервые с 2008 года создан силовой прецедент, отметил он.
Прямая ответственность за реагирование югоосетинской стороны будет лежать на грузинской стороне, подчеркнул Кокоев. На фоне упорного отказа Грузии подписать мирный договор с Южной Осетией никаких предпосылок к прогрессу в отношениях не наблюдается, отметил он.
В то же время Тбилиси регулярно проводит военные учения, "играя мускулами", что беспокоит Южную Осетию, подчеркнул Кокоев. "Ситуация с самого начала находится под контролем югоосетинских спецслужб, поэтому призываю граждан республики к спокойствию", - заключил он.

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