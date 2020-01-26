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"Провокация кого?": Жириновский указал на виновных в распространении коронавируса

26 января 2020, 18:39  •  117 • В мире
Депутат Госдумы Владимир Жириновский предположил, что распространение коронавируса "по всем континентам" является не чем иным, как провокацией. Причём парламентарий назвал и её организаторов, обвинив США.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что распространение коронавируса 2019-nCoV является провокацией США, передаёт телеканал "360".
"Уже по всем континентам шагает [коронавирус], по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США", - сказал политик, отметив, что всё дело в экономике. По его словам, американцы опасаются, что им не удастся обогнать Китай.
Жириновский в качестве аргумента привёл пример вспышки птичьего гриппа и заражения британской говядины, которая "кому-то не понравилась".
Политик уверен, что нынешняя вспышка коронавируса закончится через месяц, поскольку "лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером".
"Они в основном в Швейцарии проживают", - подчеркнул Жириновский.
По данным российского минздрава, на вечер субботы в мире зарегистрировано 1438 (98% в КНР) подтверждённых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV, из которых 42 (2,9 %) закончились летальным исходом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.
ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

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