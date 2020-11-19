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"Провокация, грубая и циничная". МИД России снова подловил Берлин

19 ноября 2020, 21:00  •  155 • Политика
В Москве возмущены циничными словами немецкого посла в Литве Маттиаса Сонна. Он заявил, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было установление "сталинского репрессивного правления". МИД России призвал Берлин к ответу.
"Мы квалифицируем эти "откровения" высокопоставленного дипломата МИД ФРГ, навеянные культивируемыми десятилетиями националистическими силами в Литве антироссийскими настроениями, как провокацию, грубую и циничную", - подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. Её слова привело РИА "Новости".
По словам Захаровой, теперь Москва требует от Берлина объяснений. Кроме того, на Смоленской площади ожидают от Германии "чёткого дистанцирования от подобного индивидуального выпада".
Как заметила Захарова, в ФРГ в последнее время всё чаще звучат голоса, что, мол, нацистская Германия и СССР - это равнозначные режимы. Особенно их полюбили сравнивать в контексте поиска виновника развязывания Второй мировой войны. Таким образом на Западе пытаются переложить часть ответственности Германии за бесчеловечные преступления нацизма на Россию.
"Такой подход вызывает абсолютно категорическое неприятие и ставит под вопрос беспрецедентный по степени человеческого самоопределения процесс послевоенного примирения россиян и немцев", - заявила Захарова.

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