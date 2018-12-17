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"Провокации в отношении Крыма были с первого дня": Глава Госсовета РК посоветовал не беспокоиться насчет Украины

17 декабря 2018, 16:09  •  49 • Политика
Глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов посоветовал жителям своего региона не беспокоиться насчет провокаций, которые Украина, возможно, готовит в отношении полуострова в настоящий момент. "Провокации в отношении Крыма были с первого дня", — напомнил соотечественникам политик, добавив, что за это время украинская власть показала, что мало на что способна.
Напомним, что ранее о готовящейся провокации или провокациях со стороны Киева крымчан уже предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что те могут прийтись на конец декабря.
Отметим также, что 26 ноября на Украине сроком на 30 дней был введен режим военного положения. Впоследствии президент страны Петр Порошенко отметил, что тот может быть продлен в случае "агрессивных действий" российской стороны. После этого многие эксперты стали предполагать, что официальный Киев может попытаться спровоцировать новую провокацию на российской границе, чтобы дать действующей власти основание для продления выгодного ей военного положения.
"Хочу успокоить всех крымчан. Провокации в отношении Крыма были с первого дня. Вероятность провокаций, конечно, ближайшие два-три месяца есть, но одно дело хотеть, другое дело - возможности. Эта украинская власть уже не на многое способна, она в значительной степени обанкротилась не только на международном уровне, но и внутри страны", — заявил Константинов.

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